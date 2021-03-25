邁阿密網賽／等待超過千日 盧彥勳奪復出首勝

盧彥勳打下邁阿密名人賽首輪勝利。圖／取自盧彥勳粉絲團

等待超過一千天，我國網球好老盧彥勳終於盼到復出首勝，今天凌晨他在邁阿密名人賽以6：3、6：4擊敗世界排名61名的美國對手奎瑞（Sam Querrey），晉級第二輪。

盧彥勳兩盤各破發成功一次，且自己發球局全部保住，只花1小時10分鐘就拍下今年澳網的男雙搭檔；賽後訪問時，主持人也直接提到，這是盧彥勳受傷開刀復出後的第一場勝利。

盧彥勳前一場勝利已要回溯到2018年4月30日的首爾挑戰賽，之後受傷開刀，整整等了近3年、超過1000天。

盧彥勳表示，因為疫情的關係，自己的團隊，包含教練、防護員、及哥哥都無法隨自己出國，已經兩三年未正常參賽了，對於自己比賽的狀況感到非常生疏，但團隊沒辦法跟出來，要調整訓練更是困難，再加上疫情的關係，所有賽會的連絡安排，包含練習場、練習球員、甚至交通的安排都比以往困難繁雜，沒有團隊的幫忙，顯得自己非常孤立無援。

「自己每天能安排到一次的練習就不錯了，更不用奢望能有機會對自己的狀況進行其他的調整。」盧彥勳分享，除了在球場和酒店房間，那裡都不能去，「自己參加比賽也打得很悶，甚至都懷疑自己的能力了。」

今天勝利讓他得到很大鼓舞和信心，下一戰雖要碰世界排名第2的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），仍會盡力表現。