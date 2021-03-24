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邁阿密網賽／當頭號種子 梅德維夫沒壓力

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
俄羅斯名將梅德維夫邁阿密名人賽列頭號種子，他認為沒感受到特別壓力，新排名反而是自己前進動力之一。 歐新社
俄羅斯名將梅德維夫邁阿密名人賽列頭號種子，他認為沒感受到特別壓力，新排名反而是自己前進動力之一。 歐新社

俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）上周排名超越「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal）成世界第2，邁阿密名人賽更列頭號種子，但他認為沒感受到特別壓力，新排名反而是自己前進動力之一。

從2005年7月開始，男子網壇前2名就被塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）壟斷，25歲的梅德維夫上周打破「四大天王」紀錄，他分享說：「現在已經過整整一星期了，我很享受這時刻。」

「我可能會感受到壓力，但沒有，我覺得這給我一些能量的提升，我只想試著愈打愈好，證明我值得這些，希望我能在邁阿密展現出來。」梅德維夫說。

2019年美網是梅德維夫首度打進大滿貫決賽，上月澳網他再闖進最終戰，跨季20連勝之旅雖被約克維奇打破，但邁阿密名人賽前在馬賽奪下生涯第10座ATP金盃，世界排名也來到生涯新高。

梅德維夫分享說，他並沒太在意積分，「因為我總是說，排名是反映你的的成果，所以贏下愈多比賽，大滿貫走得愈遠，排名就會愈好。」

他補充說，並沒因新的世界排名身分感到特別壓力，給自己的唯一壓力就是想贏下每場比賽，「這樣的壓力永遠伴隨著我。」

梅德維夫 納達爾 Rafael Nadal

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