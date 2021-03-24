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邁阿密網賽／又是傷來磨 墨瑞臨時退賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
上周就飛抵邁阿密的「英國希望」墨瑞，準備迎接邁阿密名人賽的計畫又因傷臨時喊卡。 美聯社
上周就飛抵邁阿密的「英國希望」墨瑞，準備迎接邁阿密名人賽的計畫又因傷臨時喊卡。 美聯社

上周就飛抵邁阿密的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），準備迎接邁阿密名人賽的計畫又臨時喊卡，他因腹股溝傷勢臨時退出會內賽今天登場的邁阿密名人賽，新球季一波三折。

墨瑞原本領到澳網外卡，但因搭機前往墨爾本前確診新冠肺炎，大滿貫行程直接取消；邁阿密名人賽前他也計畫參加杜拜公開賽，但因第4個孩子出世而臨時退出。

近5年首度到邁阿密參賽，墨瑞挑戰第3冠的機會又受傷勢打擾，世界排名119的他提到，上周抵達邁阿密還覺得狀況不錯，但上周五開始感受疼痛，就算沒練球也如此，只能遺憾做出退出決定。

「訓練時我沒任何狀況，感覺很好，星期五在健身房動了動，沒有問題，然後我凌晨3點起來，開始覺得腹股溝疼痛，不是在我開刀的那側。」墨瑞表示，起床後就發現行走都有些困難，且自己也不清楚原因，「這是最奇怪的地方。」

他也提到，隨著時間進展，身體感覺有漸入佳境，但仍不足以健康出賽。

墨瑞退出代表網壇昔日「四大天王」都不會在邁阿密名人賽亮相，其中塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）是想多陪伴家人缺席，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都是因身體狀況缺陣。

女網部分，地主天后小威廉絲（Serena Williams）因口腔手術復原不及，同樣退出角逐邁阿密金盃行列。

盧彥勳則是我國唯一會內賽代表，另名台將莊吉生今天凌晨在會外賽第2輪止步，無緣晉級。

墨瑞 小威廉絲 Roger Federer

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