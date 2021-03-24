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東奧聖火傳遞25日起跑 廣末涼子等3人退出跑者行列

中央社 / 東京24日綜合外電報導
40歲的女演員廣末涼子原本預訂4月在故鄉高知縣擔任聖火跑者，但今天傳出因為個人行程無法配合，已退出聖火跑者行列。 聯合報系資料照
40歲的女演員廣末涼子原本預訂4月在故鄉高知縣擔任聖火跑者，但今天傳出因為個人行程無法配合，已退出聖火跑者行列。 聯合報系資料照

東京奧運聖火傳遞將於明天起跑，原訂擔任首棒跑者之一的日本國家女子足球隊前隊長澤穗希，因身體不適決定退出。另外，又有兩名運動員及女演員廣末涼子，宣布退出跑者行列。

日本讀賣新聞報導，明天擔任聖火傳遞首棒跑者的日本國家女子足球隊成員中，擔任奪得2011年世界盃冠軍的隊長澤穗希，在開跑前一天的今天決定退出聖火傳遞，理由是「三半規管」不適。

澤穗希退出聖火傳遞的決定，是由過去的教練佐佐木則夫代為宣布。佐佐木說，其他成員會連澤穗希的部分一起努力完成。

明天擔任首棒跑者的日本國家女子足球隊成員，包括佐佐木在內共有16人。

中日體育報導，40歲的女演員廣末涼子原本預訂4月在故鄉高知縣擔任聖火跑者，但今天傳出因為個人行程無法配合，已退出聖火跑者行列。

ORICON NEWS報導，高知縣政府表示，很多縣民都很期待能看到廣末涼子擔任聖火跑者，得知訊息感到非常遺憾。

時事通信社報導，今天傳出退出聖火跑者行列的還包括花式滑冰男選手宇野昌磨，及北歐混合式滑雪男選手渡部曉斗，兩人的理由都是從海外參賽返國，在14天的隔離期內無法參與。

共同社報導，東奧主辦城市東京都知事小池百合子，明天將前往福島縣參加起跑儀式；首相菅義偉考量國會議程等因素，將不會出席。

日本新聞網報導，相關人員正在舉行起跑儀式的福島縣足球設施J-VILLAGE，持續進行會場準備。

會場用311大地震災區生產的花束裝飾，明天會場也會表演福島縣內傳統活動。不過，為了防疫，現場除了跑者及相關人士，一般民眾無法到場觀看。

聖火傳遞預計花121天跑遍全日本，約有萬名跑者共襄盛舉。

聖火 花式滑冰

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