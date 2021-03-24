日本奧運柔道金牌古賀稔彥離世 享年53歲

日本巴塞隆納奧運柔道金牌得主古賀稔彥今天過世，享年53歲。他的個人特色是精湛的「背負投」（柔道傳統投技之一），被日本人稱為「平成的三四郎」。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士表示，古賀去年接受癌症手術，之後持續接受治療，今天離世。

古賀出生於福岡縣、生長在佐賀縣，從國中起就在柔道館「講道學舍」磨練柔道技巧。

儘管在1992年巴塞隆納奧運前的練習造成左膝韌帶受傷，但古賀最後仍勇奪男子71公斤級金牌；他生涯中曾三度出賽奧運，包括1988年的漢城奧運，及獲得78公斤級銀牌的1996年亞特蘭大奧運。

古賀2000年引退後，擔任全日本女子柔道教練及岡山縣環太平洋大學總教練，持續培訓後進優秀選手；他也在川崎市成立「古賀塾」柔道館培育兒童，並在日本各地為推廣普及柔道盡心盡力。