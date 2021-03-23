韻律體操／最正戰鬥民族奧運金牌美女 秀新泳衣粉絲瘋狂

2012年倫敦奧運韻律體操團體賽，金牌俄羅斯隊成員之一的塞瓦斯蒂安諾娃（Karolina Sevastyanova），退休後轉型網紅成功，目前IG有61.8萬人追蹤，經常上傳個人性感及清涼照片，吸引粉絲的目光，最新PO文展現她的新泳裝，網友紛紛讚她，「妳真是太不可思議，太漂亮了」、「妳有超棒的身材」、「女神，妳太完美」。

塞瓦斯蒂安諾娃17歲時參加倫敦奧運，當時還民調為當年最美的女子運動員之一，不過，奪金之後塞瓦斯蒂安諾娃選擇退休。

其實，她最近受到注目的原因，是她今年元月時發文稱，「不要捐錢給窮爸媽」，就是如果夫妻沒錢的話，就不要生小孩，一時之間引起熱議。

塞瓦斯蒂安諾娃當時表示，不要幫助經濟條件差的父母，「現在已非無法避孕的石器時代」，如果這些父母生養一個孩子已捉襟見肘，為什麼還要生第二個、第三個、第四個呢？

她還指出如果父母無法許諾孩子美好的未來，對孩子來說「是不公平的」，表示自己不想為這些父母的行為負責，所以不會對他們伸出援手。