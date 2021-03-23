網球／還想打東京奧運！迪爾波卓膝蓋再動刀

世界排名曾高居第3的阿根廷網球名將迪爾波卓（Juan Martin Del Potro），膝蓋將再度動刀，但他強調會努力復健，希望趕上今年7月底的東京奧運。

迪爾波卓是2012年倫敦奧運銅牌得主，4年後的里約奧運再帶回一面銀牌，但2018年上海名人賽時傷到髌骨，就此展開漫長復健路；他從2019年中後就再沒出賽紀錄，最近一次動刀是去年8月，今天又透過社群平台透露，人正在芝加哥，明天將再次動膝蓋手術。

「我們試過比較保守的療法，但疼痛仍存在，」2009年曾贏下美網金盃的迪爾波卓說，「醫生知道我仍想打網球，希望能打奧運，所以我們同意，手術愈快進行愈好。」

32歲的迪爾波卓曾動過退休念頭，但年初父親過世後，反而激起他重回賽場的鬥志，「我能感受到他從上面傳來的力量，今天我醒來後就打給醫生，我知道要再次嘗試，希望我能克服這次艱困處境，我不會停止嘗試。」