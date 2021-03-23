網球／球爸翻版？約克維奇父親稱兒子比肩伍茲、喬丹

網壇世界球王約克維奇（Novak Djokovic）日前拿下生涯第9座澳網冠軍，不愧「墨爾本之王」的美名，而近日約克維奇父親瑟吉(Srdjan Djokovic)更是趁著勢頭，向媒體直言兒子已是網壇史上之最，甚至足夠與高球名將名將老虎伍茲（Tiger Woods）、「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）共享體壇最佳美名，也再度引發各界討論。

根據媒體《Sportske Novotsi》報導，瑟吉接受訪問時狠批網壇「Big3」其他兩位巨星「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），直言兩位過氣巨星已非兒子對手，「他離巔峰結束還有好幾個賽季，雖然對上他們可能會輸球，但不是因為對手贏了，而是因為他讓對方有獲勝機會。」

瑟吉認為，兒子整個網球界中已沒有對手，應該再多累積自己成就，好讓自己比肩體壇當中歷史巨星，「他絕對能與老虎伍茲、喬丹平起平坐」，而瑟吉的狂妄發言也讓人直搖頭，也讓近年來爭議一籮筐的球王約克維奇，再度給外界帶來負面形象。