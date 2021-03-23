JHVL／建國逆轉勝 偕明湖闖4強

109學年度國中排球甲級聯賽（JHVL）決賽今天在新莊體育館點燃戰火，台北市明湖國中和雲林縣建國國中分別迎接勝利，搭上今年女甲4強列車。

明湖今年只有4人有過去年聯賽經驗，大多數球員更不曾踏進過新莊體育館比賽，但開賽後球隊攻守節奏逐漸進入狀況，順利以25：18、25：11、25：18擊敗新北市大觀國中。

本學年才接掌明湖兵符的執行教練蔡宛真表示，季前和球員花了很多時間溝通，強化彼此連結，聯賽期間才能更確實掌握球員狀態，「我希望自己能像姊姊一樣跟球員有很多互動，而不是強硬的上對下關係，一整個賽季下來，我們這樣的模式感覺效果不錯。」

明湖中間手高心薇今天為球隊貢獻13分，除了8次攻擊得分外，還包含4次籃網得分與1次發球得分，蔡宛真稱讚她是這個學年度成長最多的球員；中間手賴憫芯攻下11分，隊長李思依也貢獻10分。

107學年打下隊史首冠的建國國中，今天第一局遭到新北市積穗國中的嚴密防守攔截，打到「丟士」以24：26失利，後3局重振旗鼓，分別以25：20、27：25、25：13拿下，重返最終4強。

建國教練施妗霓提到，本屆先發只有主攻手許芳閩是9年級，決賽第一場難免還是綁手綁腳，甚至連教練團也都有點緊張，不過隨著比賽進行，團隊連結開始加溫，一點一滴累積起邁向勝利之門的能量。

許芳閩這場比賽攻下全場最高的26分，其中25分是重砲開轟、1球發球得分，成建國克敵制勝的戰力指標。