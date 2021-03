網球／被網球耽誤的足球天才 前球后哈蕾普腳下功夫令粉絲驚呆

在盛行足球的風氣下,每個歐洲人或多或少都曾接觸這項運動,目前正積極備戰邁阿密公開賽的前羅馬尼亞球后哈蕾普(Simona Halep),今(23)日特地造訪當地足球隊伍邁阿密國際(Inter Miami CF)時,大秀了一「腳」顛球技巧,好身手也引起熱烈回響。

將手中的拍子換成足球,哈蕾普仍展現相當優異的運動天賦,今日這位前球后將自己顛球的影片上傳至推特,並寫下:「我的新紀錄,81次!」,並標註邁阿密國際的帳號,吸引超過4700位用戶點讚。

許多球迷對哈蕾普所展現的足球技藝感到不可思議,紛紛對這位前球后給予讚揚,「連羅納迪諾(Ronaldinho)都會感到驕傲」、「貝克漢(David Beckham,邁阿密國際老闆)應該簽下她!」

That's so crazy !! Simo girl

Really ! impressive !!



David Beckham should be sign up her 😂😂