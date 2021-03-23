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雨傘拿出來！鋒面通過明全台有雨 這天過後氣溫回升

網球／被網球耽誤的足球天才 前球后哈蕾普腳下功夫令粉絲驚呆

聯合新聞網 / 綜合報導
羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）不只在網球場上取得成就，足球天賦也高得嚇人。 路透社
羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）不只在網球場上取得成就，足球天賦也高得嚇人。 路透社

在盛行足球的風氣下，每個歐洲人或多或少都曾接觸這項運動，目前正積極備戰邁阿密公開賽的前羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep），今(23)日特地造訪當地足球隊伍邁阿密國際(Inter Miami CF)時，大秀了一「腳」顛球技巧，好身手也引起熱烈回響。

將手中的拍子換成足球，哈蕾普仍展現相當優異的運動天賦，今日這位前球后將自己顛球的影片上傳至推特，並寫下：「我的新紀錄，81次！」，並標註邁阿密國際的帳號，吸引超過4700位用戶點讚。

許多球迷對哈蕾普所展現的足球技藝感到不可思議，紛紛對這位前球后給予讚揚，「連羅納迪諾(Ronaldinho)都會感到驕傲」、「貝克漢（David Beckham，邁阿密國際老闆）應該簽下她！」

兩屆大滿貫的哈蕾普高居邁阿密公開賽第3種子，但生涯在此僅止步於4強，未曾在邁阿密奪下冠軍，哈蕾普也期望藉由顛球破紀錄的決心，在接下來的邁阿密公開賽上取得佳績。

邁阿密國際老闆貝克漢（David Beckham)。路透
邁阿密國際老闆貝克漢（David Beckham)。路透

邁阿密 足球 羅馬尼亞 DNA

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