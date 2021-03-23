網球／被網球耽誤的足球天才 前球后哈蕾普腳下功夫令粉絲驚呆
在盛行足球的風氣下，每個歐洲人或多或少都曾接觸這項運動，目前正積極備戰邁阿密公開賽的前羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep），今(23)日特地造訪當地足球隊伍邁阿密國際(Inter Miami CF)時，大秀了一「腳」顛球技巧，好身手也引起熱烈回響。
將手中的拍子換成足球，哈蕾普仍展現相當優異的運動天賦，今日這位前球后將自己顛球的影片上傳至推特，並寫下：「我的新紀錄，81次！」，並標註邁阿密國際的帳號，吸引超過4700位用戶點讚。
My new record 🤩⚽️ #81— Simona Halep (@Simona_Halep) March 22, 2021
Video creds @darren_cahill 😝@InterMiamiCF pic.twitter.com/osTWN0pY8k
許多球迷對哈蕾普所展現的足球技藝感到不可思議，紛紛對這位前球后給予讚揚，「連羅納迪諾(Ronaldinho)都會感到驕傲」、「貝克漢（David Beckham，邁阿密國際老闆）應該簽下她！」
That's so crazy !! Simo girl— Mehedi Hasan Shawon (@SportsBoyShaon_) March 22, 2021
Really ! impressive !!
David Beckham should be sign up her 😂😂
@10Ronaldinho would be proud 👏👏👏— AFC in DNA (@Marius3636) March 22, 2021
兩屆大滿貫的哈蕾普高居邁阿密公開賽第3種子，但生涯在此僅止步於4強，未曾在邁阿密奪下冠軍，哈蕾普也期望藉由顛球破紀錄的決心，在接下來的邁阿密公開賽上取得佳績。
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