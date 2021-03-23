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足球／勒夫執教國家隊生涯倒數 德國力拚擺脫泥淖

中央社 / 柏林22日綜合外電報導
國足球教頭勒夫。 歐新社
國足球教頭勒夫。 歐新社

德國男足兵敗2018俄羅斯世界盃後便起起伏伏，去年11月更在歐國聯0比6慘遭西班牙血洗。主帥勒夫已宣布今年歐國盃後卸兵符，但當前得先拿下頭3場2022世足資格賽挽回球迷信心。

法新社報導，2022世足資格賽點燃戰火，德國25日杜伊斯堡（Duisburg）主場迎戰冰島、28日作客羅馬尼亞，31日再回杜伊斯堡迎戰北馬其頓。

勒夫（Joachim Loew）在宣布將18歲的穆夏拉（Jamal Musiala）、17歲的維爾茨（Florian Wirtz）兩名青年軍納入成人國家隊後說：「我們希望能以讓人眼睛一亮之姿去踢歐國盃並贏回球迷。」

「我們的企圖與目標是（世足資格賽）拿個3連勝，讓球隊進入一個好的開戰狀態。」

執教德國國家隊15年的勒夫兩週前宣布，今年歐國盃結束後將卸下兵符；2020歐國盃去年夏天因新型冠狀病毒疫情，順延一年至今年6月11日到7月11日舉行。

步入告別演出的勒夫確實亟需幾場有說服力的勝仗重拾球迷的心；德國去年11月0比6慘敗西班牙無緣擠進歐國聯決賽，還吞下1931年0比6輸給奧地利後最慘烈的一役。

去年11月慘敗後，足球雜誌Kicker針對德國球迷進行調查，89%受訪球迷覺得勒夫沒能幫德國在兵敗2018世足後振衰起敝；2018年世足賽德國在小組預賽時慘遭淘汰。

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