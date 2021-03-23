東奧聖火傳遞3/25起跑 石原聰美等形象大使出席

日本東京奧運聖火傳遞預訂25日開跑，擔任東奧官方形象大使的女演員石原聰美等人，將出席起跑儀式；首相菅義偉因考量行程安排，決定不出席。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉對國會日程等進行綜合考量後，決定不出席聖火傳遞起跑儀式。

東京奧運聖火傳遞將於25日從福島縣起跑，從過去作為福島核子事故廢爐作業據點、福島縣足球設施J-VILLAGE出發，利用121天跑遍全日本。

菅義偉雖然決定不出席起跑儀式，但也認為聖火傳遞是一個能讓大家確實感受到東奧即將登場的寶貴機會，對聖火將在全日本傳遞感到期待。

全日本新聞網（ANN）報導，東奧暨帕運組織委員會宣布，石原聰美、三連霸奧運柔道項目的野村忠宏、三度出賽帕運射擊項目的田口亞希、搞笑2人組「三明治人」（伊達幹生、富澤岳史）等5名官方形象大使，將出席起跑儀式。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，起跑儀式僅限相關人士出席，不開放觀眾入場。