賽事心得／輪霸西濱200K 最後一人到終點也要堅持完賽

去年參加了因疫情而延到10月18比賽的第10屆輪霸西濱100K，今年邀好友們一起報名參加第11屆輪霸西濱200K的賽事，前幾天氣象預報說3月21晚上開始變天北部地區有雨，氣溫驟降且有很強勁的東北季風來襲，所以我們已經有比賽當天回程6級逆風吃飽飽的心裡準備。

比賽當天早上天還未亮就從家裡開車出發，來到台北主場集合地點－八里廖添丁廟旁《訊塘廣場》附近停車，在停好車一下車就感到一股冷風來襲，且天空還飄著小雨，就感覺更冷了，心中忽然覺得不妙，今天要能在時間內完賽難度更高了。

去程及回程各100公里中，主辦單位在30幾公里處就設有一個補給站，由於有時間壓力，所以每個補給站都不敢多作停留，到了補給站隨手抓了香蕉及麵包吃完後就趕快上路，所如計畫中只花了3.5小時就來到苗栗主場－媽靈宮，一到會場趕快吃主辦當位準備的熱黑輪湯，稍作休息和Showgirl 拍照後就趕緊上路往回程騎乘，希望回程能在8小時內騎完，順利完賽。

結果回程100公里逆風超強，騎了快8.5小時才完成，就在還剩下30公里時，壓車的工作人員開車搖下車窗跟我說，騎在我後面的人由於確定在關門時間內無法騎到，所以全都選擇棄賽，要被車子載回，他問我還想繼續完賽嗎？「我回答：當然要」。

其實當下我也不確定自己是否有辦法在關門時間內完成，但我心中想說就算被關門若因此真得無法拿到獎牌，我也一定要完賽，對自己也算是達成挑戰了。但越接近終點又是風、又是雨，身體既冷又餓，就只剩下我獨自騎在黑暗的西濱路上，每隔10公里工作人員就問我還可以嗎？到最後3公里真得是靠意志力完成，回到會場後，會場已收拾到一段落剩下工作人員，我感謝工作人員願意等我，說完謝謝原本就要離開， 結果工作人員說讓我去領獎牌，他們所有工作人員排成兩排，鼓掌恭喜我堅持完賽！精神可嘉！那一刻真得超感動的。

一早參賽選手就來到廖添丁廟旁訊堂廣場集合

6點30分時間一到200K參賽選手就陸續出發

來到補給站補充一下能量

路過新竹香山白雲橋

去程南下經過新竹鳳鼻隧道追焦照

主辦單位沿途設有標示牌，去程還有20K，全程還有122K

去程來到苗栗主場--媽靈宮，與Showgirl拍照