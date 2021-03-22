全國原民運桃園「三連霸」摘51金 閉幕相約下次台北見

經過多日激戰，110年全國原住民原運動會今下午在宜蘭縣羅東文化工場閉幕，這次賽事最大贏家是桃園市，以51金、41銀、31銅的成績，搶下總錦標第一名佳績；地主隊宜蘭縣在眾多選手奮戰不懈、將士用命下，摘下14金、4銀、16銅，優異表現拿下縣市排名第七名。

縣長林姿妙致詞時感謝各縣市選手、隊職員熱情參與，及宜蘭鄉親、社會各界等對這次原住民運動會的支持。在降下大會的會旗後，由林姿妙將全國原住民族運動會的會旗交給下一屆承辦的囑北市副市長蔡炳坤。

林姿妙在閉幕典禮中，特別頒發參賽證明給21位南島民族青年聯隊的成員，並製作感謝木牌給原住民族委員會，感謝協助組成「南島民族青年聯隊」首度參加這次的原民運比賽，促進雙方的競技交流。

這次共17項競賽項目，以獎牌積分計算總錦標獎，除了桃園市榮獲總錦標第一名外，其它依序獲獎的是總錦標第二名花蓮縣，總錦標第三名新北市、總錦標第四名台東縣、總錦標第五名南投縣、總錦標第六名台北市。

閉幕表演原汁原味，由太巴塱天藝文化舞蹈藝術團結合旅北青少年演出的舞碼為「回家的饗宴-在美好的日子」及「快樂那魯灣」；下屆主辦的台北市安排由市立大學運動藝術學系特技舞蹈組帶來活力十足的「翱翔天際全力原夢」，象徵首都的多元、包容、熱情與魅力。

壓軸的熄聖火儀式有別於以往的自然熄滅，而是採取「以石而熄」，由教育部體育署副署長林哲宏、原民會政務副主任委員林碧霞及縣長林姿妙以天然的石頭掩蓋火焰，火苗雖然消失，但石頭將溫韻著熱力，保存並延續著生命力，期待下一次再次萌發，大家相約112年全國原住民族運動會台北見。