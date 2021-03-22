排球／選手夢不滅 許美中當學弟靶子

中華男排隊前國手許美中，今年正式接下母校華僑高中執行教練任務，本周五將率華僑挑戰109學年HVL男甲級金盃，曾是HVL冠軍隊伍的他平淡看待衛冕軍豐原高商的8連霸挑戰，他笑說：「穩紮穩打，球是圓的，球不落地，永不放棄。」

華僑和豐商都是HVL指標球隊，兩校各握有HVL男甲級最多的10座金盃，不過102學年後冠軍就是豐商獨有，華僑上一度奪冠已要回溯到100學年。

108學年加入母校教練團的許美中，旅外打球的目標雖沒實現，仍沒打算完全退出球員身分，「私下會一起動，增進打和技術，自己也維持球感。」有時還會參加盃賽的他屈指數說，離自己打HVL已經超過10年，現在球員觀念和自己已經完全不同，第一年以執行教練身分帶隊也是種挑戰。

想終結豐商8連霸王朝，華僑還有硬仗要打，25日決賽首戰將先碰內湖高中；複賽曾擊敗豐商的內中，已被豐商視為假想敵，兩對勝家就要和豐商在4強賽碰頭。

巧合的是，內中男排和女排的決賽首戰都是碰上華僑，內中女排成員楊佳鑫笑說：「男女排感情很好，我們有約好，要一起打贏華僑！」

HVL 6強決賽25日起在新莊體育館連戰3天，JHVL 6強決賽明天起在同樣球場先登場，25日產出新科冠軍。