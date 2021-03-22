影／基隆原住民力拔山河 男子、混合賽逆轉勝 雙金落袋

全國原住民族運動會最後一天賽事，基隆市代表隊公開男子傳統拔河、公開男女混合傳統拔河都在首局失利，教練適時打氣，提醒選手別忘了別忘了基隆的榮譽，最後將士用命各自連下兩城，都以2:1逆轉勝，分別打敗花蓮縣、桃園市，2面金牌落袋。

基隆市教育處表示，今年在宜蘭舉行的全國原住民族運動會，基隆市共奪下3金、4銀、2銅，金牌項目除拔河賽，還有公開女子組槌球5人賽。銀牌為青少年男子組田徑賽100公尺和200公尺、公開男子組田徑標槍和傳統射箭個人對抗賽。銅牌為公開女子組籃球團體賽和田徑跳高。

傳統拔河比賽由公開男子組率先登場，基隆市代表隊首局落後，教練徐國雄適時激勵選手穩住陣腳，最後逆轉勝。

混合組12男8女賽接著上場，基隆市首局又遭遇亂流落後，教練林洪雄也上場精神喊話，提振士氣。第2局一開始基隆市也處於劣勢，教練指示選手先以守代攻，再趁機「踩、拉、蹲」轉守為攻，贏得第2局。第3局一上繩，基隆市採取強攻策略，一鼓作氣贏得比賽，完成二連霸。