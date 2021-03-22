巨乳熊田曜子擔任舉牌女郎K1初登場 粉絲暴動：美呆了

38歲日本女星熊田曜子在昨日（21日）的「K-1 WGP日本」作為舉牌女郎登場，「我想看熊田曜子」的吵雜聲此起彼落，本人現身時，現場更是充斥著「太美了！」、「身材不是同一個等級！」等歡呼聲。

據日媒《ABEMA TIMES》報導，昨日在超輕量級的芦澤竜誠（PURGE TOKYO）與村越優汰（湘南格鬥組）的第一輪賽事結束後，熊田曜子粉墨登場，她穿著在Youtube頻道借來的K-1服裝，主題是「女神降臨」，她表示自己不想和其他的舉牌女郎相同，而是想做出一個「熊田version.」，從對話中可以看出她對這天登場的期待之情。

熊田的登場引起粉絲轟動，現場解說員関根勤也不禁讚嘆她「保養得太好了」從外觀完全看不出熊田已經是3個女兒的媽媽，她在20日曾在自己的Instagram上上傳身穿黑色緊身褲的照片，也完全看不出歲月在她身上留下的痕跡。

熊田曜子在上台後表示：「每位選手都是拚盡全力，很榮幸可以站在這個擂台上，非常感謝大家。」並深深的一鞠躬，也讓觀眾紛紛拍手鼓掌。