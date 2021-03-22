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邁阿密網賽／手術復原不及 小威廉絲退賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
小威廉絲退出邁阿密網賽。 路透
小威廉絲退出邁阿密網賽。 路透

邁阿密網賽本周開打，但地主天后小威廉絲（Serena Williams）最後一刻宣布退賽，原因是她動了口腔手術，復原不及，這也讓今年重新舉辦的邁阿密網賽再減星光。

邁阿密網賽去年因新冠肺炎疫情取消，今年復辦，但包括「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）等指標球星都缺席，39歲的小威成最後一位無法與會的大將。

生涯握有8座邁阿密網賽金盃的小威在聲明中表示，因最近動了口腔手術，不得不退出邁阿密網賽讓她十分失望，「邁阿密對我來說是很特別的比賽，因為這裡就是我的家，很難過今年無法和這裡不可思議的球迷碰面，但我為期待盡快回歸的那一天。」

邁阿密網賽是WTA和ATP合辦的大賽，ATP屬於千分等級的名人賽，今年總獎金429萬美元，我國好手莊吉生將從會外賽出發，挑戰會內門票；WTA中也屬於千分等級大賽，總獎金326萬美元。

小威廉絲 Roger Federer Novak Djokovic

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