排球／JHVL決賽周二登場 HVL周末接棒

109學年國中排球聯賽（JHVL）和高中排球聯賽（HVL）明天起在新莊體育館接棒登場，今天男、女各6隊先禮後兵，在記者會上搶先見證今年的冠軍獎盃，將挑戰HVL男甲8連霸的豐原高商隊長陳玠廷笑說：「想把它（冠軍盃）帶回去！」

豐商是HVL男甲常勝軍，從102學年就占據王位，今年挑戰史無前例8連霸雖在複賽遭內湖高中破不敗之身，仍有信心在內中、華僑高中、麥寮高中、曾文農工和內湖高工環伺下延續霸業。

HVL女甲由中山工商挑戰連霸，6強決賽將和華僑高中、內湖高中、枋寮高中、東山高中及鶯歌工商一爭高下。

HVL 6強決賽26日一連3天在新莊體育館熱戰，JHVL決賽明天在同場地先展開，女甲衛冕軍新園國中再闖決賽，明天首日輪空，將等大觀國中和明湖國中的勝隊挑戰，雙十國中將和積穗國中及建國國中勝隊在另場4強賽碰頭，爭奪冠軍戰門票。

JHVL男甲6強今年大洗牌，只有去年季軍潭秀國中再闖決賽，25日勢必產出新冠軍；潭秀和馬光國中首戰輪空，將等板橋國中和新園國中勝家，以及麥寮國中和明湖國中之戰的勝隊挑戰。