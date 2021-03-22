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排球／JHVL決賽周二登場 HVL周末接棒

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
高中體育總會長胡劍峯（左）和教育部體育署主任秘書葉丁鵬（右）揭曉今年冠軍盃。記者曾思儒／攝影
高中體育總會長胡劍峯（左）和教育部體育署主任秘書葉丁鵬（右）揭曉今年冠軍盃。記者曾思儒／攝影

109學年國中排球聯賽（JHVL）和高中排球聯賽（HVL）明天起在新莊體育館接棒登場，今天男、女各6隊先禮後兵，在記者會上搶先見證今年的冠軍獎盃，將挑戰HVL男甲8連霸的豐原高商隊長陳玠廷笑說：「想把它（冠軍盃）帶回去！」

豐商是HVL男甲常勝軍，從102學年就占據王位，今年挑戰史無前例8連霸雖在複賽遭內湖高中破不敗之身，仍有信心在內中、華僑高中、麥寮高中、曾文農工和內湖高工環伺下延續霸業。

HVL女甲由中山工商挑戰連霸，6強決賽將和華僑高中、內湖高中、枋寮高中、東山高中及鶯歌工商一爭高下。

HVL 6強決賽26日一連3天在新莊體育館熱戰，JHVL決賽明天在同場地先展開，女甲衛冕軍新園國中再闖決賽，明天首日輪空，將等大觀國中和明湖國中的勝隊挑戰，雙十國中將和積穗國中及建國國中勝隊在另場4強賽碰頭，爭奪冠軍戰門票。

JHVL男甲6強今年大洗牌，只有去年季軍潭秀國中再闖決賽，25日勢必產出新冠軍；潭秀和馬光國中首戰輪空，將等板橋國中和新園國中勝家，以及麥寮國中和明湖國中之戰的勝隊挑戰。

高中體育總會宣布，今年JHVL和HVL決賽都採實名制開放球迷進場，賽事期間將嚴格執行防疫相關工作，東森超視也將提供泰半比賽直播，服務全台排球迷。

高中體總今天舉辦JHVL和HVL決賽記者會。記者曾思儒／攝影
高中體總今天舉辦JHVL和HVL決賽記者會。記者曾思儒／攝影

JHVL 排球

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