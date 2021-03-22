衝浪／不捨！奧運奪牌希望 美女選手迪亞茲訓練時慘遭雷殛

衝浪界傳震驚消息，薩爾瓦多頂尖衝浪女將凱薩琳迪亞茲（Katherine Diaz）在日前於自家附近訓練時遭閃電劈死，得年22歲。

薩爾瓦多衝浪協會以「代表國家的偉大運動員已經離開了我們」為題在社群媒體上哀悼迪亞茲的不幸遭遇。據西班牙媒體《AS》報導，當時天氣驟變，連海灘上的民眾都感到驚訝：「原本是萬里無雲的，一場風暴卻突如其來，當時看起來沒挾帶什麼閃電。」

據《衛報》報導，迪亞茲日前為5月的東奧預選賽與ISA國際衝浪大賽訓練，19日時她在下水後遭到閃電擊中，急救人員試圖挽救她的生命，然而卻回天乏術。國際衝浪協會（ISA）也在Facebook上向迪亞茲進行敬哀悼致意。