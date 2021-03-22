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PGA／本田菁英賽打出本季最佳 潘政琮備戰名人賽
台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）本田菁英賽最終輪繳70桿，累計以低於標準6桿的274桿並列第3，雖未奪冠，但是個人本季最佳，有助備戰4月名人賽。
本田菁英賽（The Honda Classic）本週在美國佛羅里達棕櫚灘花園（Palm Beach Gardens）舉行，潘政琮前3回合累計總桿數以204桿並列第4，僅落後領先的澳洲好手瓊斯（Matt Jones）4桿，有機會挑戰美巡賽第2冠。
潘政琮在最終回合射下3鳥、苦吞3柏忌，以70桿繳卡，4回合以累計低於標準6桿的274桿並列第3；瓊斯以268桿奪冠。
這是潘政琮近4個月來的第一個前10名，有助準備4月名人賽，另獲125個聯邦快遞杯（FedEx Cup）積分，將繼續力拚聯邦快遞杯季後賽席次。
上個賽季受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，讓潘政琮很難找到平時節奏和狀態；潘政琮說，疫情搞砸賽程，他總是在賽季後半段打得更好，顯然去年沒上半段的熱身時間，「我有點晚了，就是打得不好。」
潘政琮談到近況表示，公元2020年表現起伏不定，延續到今年初，但他覺得每天、每週都在進步，只是時間問題；這週賽事有做到努力在球場打出4輪好球，期盼度過低潮期後，現在起能漸入佳境。
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