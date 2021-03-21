身兼美容師K1最可愛選手菅原美優 擊退不敗女高中生

現年21歲的美容師菅原美優別看她長相可愛，她發起狠來，可讓男人都要退避三舍，因為她的另一個身分是K1選手。

今天在日本東京舉行的「K-1 WORLD GP 2021 JAPAN」比賽中，特別安排一場女子45公斤級的比賽，今年首度出賽的菅原美優，對上16歲不敗女子高中生NOZOMI，最終菅原美優在三回合判定獲勝，讓她非常興奮。

菅原美優近來成為K1界討論最多的女選手，長相甜美的她，因父親是空手道選手，從小耳濡目染，但由於訓練辛苦，小學一度放棄，直到高中才又重拾空手道訓練，但她並沒有想以此為職業，直到後來才被網羅加入前K1世界冠軍魔裟斗門下，踏入K1的世界，不過，平常仍從事美容師的工作，打扮的美美的。

連同今天的勝利，菅原美優已拉出個人5連勝，參賽紀錄是6勝1負，成績相當出色，令人刮目相看，成為K1力捧的女選手。

賽前發生一段小插曲，就是過磅時，菅原美優由於太過緊張，一直蹦著一張臉，受到日本媒體的注意，不過，事後她也解釋原因，且隨著勝利也找回可受笑容。

平常都打扮可愛的菅原美優：