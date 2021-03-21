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體操／瑞莎自費300萬 為台灣選手籌辦韻律體操競賽

中央社 / 台北21日電

藝人瑞莎為台灣韻律體操發展盡心盡力，除創辦「瑞星韻律體操協會」，更自費新台幣300多萬元舉辦韻律體操賽事「瑞星盃」，今天在台大綜合體育館進行比賽，共53名台灣選手參與。

瑞莎過去曾是烏克蘭國家隊體操選手，2015年成為台灣媳婦，並在2019年正式取得台灣國籍。她也希望藉由自己過往選手經驗，協助台灣韻律體操選手有更多發展機會。瑞莎近年常自費帶台灣選手出國訓練、參與國際賽事，也邀請不少外籍教練來台指導。

瑞莎表示，2020年起，受到疫情影響，幾乎所有韻律體操國際賽紛紛喊停，讓台灣選手失去與其他國家選手交流切磋機會。瑞莎認為既然沒比賽，不如自己來舉辦，讓台灣選手把一年來辛苦練習的成果展現出來。

「2021瑞星盃韻律體操菁英大獎賽」是瑞莎首度舉辦的體操比賽，參考國際賽規格安排，並邀請在全國賽成績優異的選手參加，賽事分為各年齡層，從國小到大專社會皆有，也備有獎金及獎品頒發給成績優秀選手，今天共計53名選手參與。

瑞莎也期許疫情結束後，未來「瑞星盃」能夠年年舉辦，持續鼓舞台灣選手，也希望之後能邀其他國家選手一同參與，讓瑞星盃成為每年的第一場韻律體操國際賽，讓更多人可以看見台灣。

「瑞星盃」今天比賽採免費入場，不過疫情期間，瑞莎關心所有人健康，現場備有印製瑞星韻律體操協會Logo口罩，發送給到場觀眾，希望大家在欣賞賽事之餘也能做好防疫。

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