足球／英超曼聯迎新贊助商 簽2.35億大約

足壇豪門曼聯在疫情下商業價值仍高，與新贊助商簽下年均4700萬英鎊的合約，成為英超疫情間最大贊助！日前德國遠端軟體公司Team Viewer獲選為曼聯最新的球衣贊助對象，據傳合約是5年總值2.35億英鎊，從下賽季開始曼聯球衣胸前的雪弗蘭就會換成新贊助商。曼聯更表示，雖然新合作夥伴不是出價最高的，但他們業務領域可助曼聯在疫情下推廣賽事。

告別雪弗蘭贊助

疫情大流行下，體壇全面受創，但頂級俱樂部商業價值還是維持水準。根據《衛報》報導，20日曼聯公布新的球衣贊助商將由德國遠端軟體公司Team Viewer屏雀中選，他們成為曼聯第6個球衣贊助商，下賽季將取代雪弗蘭、公司標誌出現在球衣胸前，而這筆合約被曝價值高達5年2.35億英鎊（年均4700萬英鎊），是疫情下英超最大一單合作贊助。

雖然帳面上曼聯的贊助金額縮水，此前的雪弗蘭合約是年均高達6800萬英鎊，但雪弗蘭那筆贊助費也包含汽車贊助，而本次Team Viewer公司並無汽車業務，代表曼聯可以再簽一份汽車贊助商合作，所以這筆贊助不只是疫情下新簽的最高合約，也被認為創下「純胸前球衣贊助新紀錄」。不過，21日傳出Team Viewer這筆贊助金額可能不到4700萬英鎊，而合約雙方並未出來針對細節表態。

合作理念一致

據《體育專業網》報導，曼聯董事總經理阿諾德表示，曼聯收到很多家知名企業的贊助合作邀約，Team Viewer並非出價最高的，但我們認為與他們的理念相同，Team Viewer業務與遠端app有關，這對於疫情期間球迷無法親身入場，或與球員接觸，恰好是改善的方法之一，未來有望能與贊助夥伴深化合作，讓球迷離俱樂部、球星「更近一點」，據說合約包含Team Viewer在曼聯主場老特拉福裝設AR（擴增實境）。

而Team Viewer首席執行官斯蒂爾也補充說，公司對這項合作非常興奮，眾所皆知我們公司正處於上升期，但還需要一個助力，而透過全球粉絲超過11億人的曼聯，能最快向全球客戶推廣，展現Team Viewer在遠端軟體領域的專業性。

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