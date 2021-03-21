創延期及拒海外觀眾首例 東奧一波三折前景未明

受疫情影響破天荒延期，中間經歷組委會主席人事更迭、藝人相繼退出聖火跑者行列，昨天又確定不接受海外觀眾創首例，東京奧運及帕運成了一場罕見歷經波折且前景未明的奧運會。

原訂2020年夏天登場的東京奧運及帕運，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響延期一年，加上昨天東奧5方會談決定不接受海外觀眾入境，雙雙創下奧運史上首例。

5方會談出席人士包括國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京都知事小池百合子、日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代、東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子，及國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）等。

●延期舉辦破天荒 拒海外觀眾也成首例

近代夏季及冬季奧運曾有5次因戰爭被取消，但從未出現延期前例，2020東奧及帕運因疫情延期成首例。

延期後的東奧及帕運，取消或再延期的傳聞不斷，也有傳聞指東奧及帕運將舉行不開放觀眾進場的閉門賽事。

巴赫2020年10月否認東奧及帕運將在「無觀眾」形式下舉辦，但今年1月21日接受日本共同社專訪時，僅否認東奧取消或再延期舉辦，至於要不要開放觀眾進場的部分，只說「從安全是最優先考量這點來看，沒有任何禁忌」。

日媒從今年一月開始報導，不只一位的東奧大會相關人士透露，針對是否開放觀眾進場，日本政府內部又出現一個選項，就是「僅限日本境內觀眾進場」，不開放海外觀眾。

東奧5方會談本月20日二度舉行，考量到全球疫情仍未平息及出現變種病毒等情況，決定不接受海外觀眾入境觀賽；至於以日本境內人士為主的進場觀眾人數上限，仍待協商。

若未來決定有限度開放境內觀眾進場，日本產經新聞日前報導，不僅一位日本政府及東奧組織委員會相關人士透露，目前傳出其中一項方案，是以場館容納人數的5成，或大型場館的2萬人作為上限。

●經濟損失估算

東奧5方會談著眼東奧及帕運能如期登場，選擇了拒絕海外觀眾入境，因為如果東奧及帕運被迫停辦，根據SMBC日興證券2020年試算，大會營運費用加上到場觀眾相關消費等，預估損失約6700億日圓。

如果再把日本國內消費下滑，及與中國貿易減少等影響合併來看，經濟損失將上看7兆8000億日圓。

目前看來東奧似乎已暫時挺過停辦危機，確定延期一年到今年夏天舉行，根據日本民間試算，東奧延期可能造成6000億到7000億日圓的日本國內經濟損失。

延期不僅造成可預估的經濟損失，還需要追加經費2940億日圓，造成東奧及帕運總經費上看1兆6440億日圓（約新台幣4526億元）。

日本時事通信社報導，東奧主辦城市東京都政府過去一年為因應疫情，財政狀況已相當窘迫，再加上觀光需求長期銳減造成的收入減少，及東奧及帕運門票退票損失，勢必將加速財政惡化的現狀。

東奧及帕運舉辦經費約1兆6440億日圓，東京都需負擔約7170億日圓。目前預估門票收入約900億日圓，但其中有約100億日圓屬海外觀眾購票，必須退還。

目前還沒有決定這100億日圓該由誰負擔，而未來若再限制日本境內觀眾進場人數上限，退費金額將再增加。

日本放送協會（NHK）報導，根據試算，拒絕海外觀眾入境將造成約1500億日圓的經濟損失。

拒絕海外觀眾除了門票收入損失外，還會對日本境內的旅宿及餐飲等消費造成重大衝擊。日本關西大學名譽教授宮本勝浩試算，如果只開放境內觀眾進場，並設定進場觀眾人數上限為5成的話，將造成約1兆6258億日圓的經濟損失。

●各界看衰東奧 聖火跑者紛紛退出

由於日本境內疫情難平息，過去一年許多體育界人士及外國媒體，都看衰東奧能如期登場。國際田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）2020年8月時說，延到2021年夏天的東京奧運不必然能如期舉辦，雖然他非常希望東奧能舉辦，但可能也必須來研究奧運田徑項目替代賽事。

曾任2012年倫敦奧運組織委員會副主席的米爾斯（Keith Mills）表示，東京奧運與帕運要如期舉辦的「可能性低」，且東奧組織委員會應該有擬訂取消計畫。

美國「紐約時報」今年一月報導，東奧有可能成為二次大戰後，第一個被迫取消舉辦的奧運大會。

英國「泰晤士報」（The Times）網站今年一月報導，根據不具名的日本政府高層透露，已經延期一年的東京奧運，於今年登場的希望已經破滅。

連日本大阪市長松井一郎也在今年一月時說，「要在夏天前完成日本國內疫苗接種，是不可能的事」，呼籲東奧及帕運應延期到2024年舉行。

日本島根縣知事丸山達也2月談到東京奧運及帕運時說，「在這樣的現狀下無法贊成（舉辦東奧）」。

NHK本月民調顯示，在疫情尚未平息，對預計今年夏天登場的東京奧運及帕運，34%受訪者認為應採取限制觀眾入境人數的方式舉辦；33%受訪者認為應該取消；19%受訪者認為應該舉辦不開放觀眾進場的閉門賽事。

日本公益財團法人「新聞通信調查會」今天公布針對美國等5國所做的最新民調指出，超過7成受訪者都認為在疫情尚未平息前，東奧及帕運應該取消或再延期。

認為應取消或再延期比率最高的國家是泰國，高達95.6%；韓國以94.7%名列第2。其餘3國分別是中國的82.1%、美國的74.4%及法國的70.6%。

另外，依原訂日程，東京奧運聖火傳遞預計3月25日開跑，原本確定擔任聖火跑者的日本藝人，包括田村淳、常盤貴子、齋藤工等人，先後表示將退出跑者行列，日媒形容已成「異常狀態」。

面對外界連串質疑，橋本聖子直到本月都持續重申，否認東奧將取消或再度延期，但仍不排除閉門競賽的形式。

●失言風波人事更迭

就在東奧因為疫情能否如期登場歷經波折時，東奧暨帕運組織委員會前主席森喜朗，2月3日在日本奧會（JOC）一場會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，日媒報導後，海內外批評聲浪升高。森喜朗被迫在同月12日請辭。

結果傳出接任主席人選是日本足球協會前主席川淵三郎後，又遭批評是森喜朗「欽點」，恐讓森喜朗仍留有影響力，川淵在媒體報導後決定婉拒，最後由橋本聖子接任。