PGA／PGA本田菁英賽第3輪潘政琮65桿 並列第4

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA本田菁英賽第3輪抓下5鳥，揮出65桿，累計以低於標準6桿的204桿，並列第4，僅落後目前領先的澳洲好手瓊斯4桿，仍有機會爭冠。

潘政琮繼2019年在RBC傳承高球賽收下個人美巡賽首勝後，明天在本田菁英賽最終回合，將挑戰第2場美巡賽勝利，若能順利奪冠，將成為繼南韓高球好手梁容銀（2009年）、任成宰（2020年）後，第3位贏得本田菁英賽的亞洲高爾夫好手。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）本田菁英賽今天繼續在美國佛羅里達棕櫚灘花園舉行第三回合賽事，澳洲好手瓊斯（Matt Jones）前9洞射1鳥、2柏忌，但轉場後表現漸入佳境，再進帳2鳥，以69桿繳卡，累計以低於標準10桿的200桿，重新站上第一，並以3桿之差獨居領先。

潘政琮2020-2021年賽季表現平平，前14站中6場比賽未能晉級，僅3場比賽挺進前25名，又以名人賽表現最佳，以並列第7作收。

潘政琮這次本田菁英賽首輪打出67桿，次輪表現起伏揮出72桿，今天擺脫次輪陰霾，前9洞穩紮穩打，抓下3鳥，後9洞再添2鳥入袋，全場繳出5鳥、零柏忌的完美演出，揮出3天以來最佳的65桿，累計以低於標準6桿的204桿，並列第4，明天有機會挑戰個人美巡賽第2冠。