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UBA／義守反撲功虧一簣 世新明與政大爭冠
在政治大學率先搶下男子組首張冠軍賽門票後，同樣首度闖進富邦人壽UBA公開男一級4強賽的世新，也在與義守大學的苦戰中，靠著全隊5人得分上雙的多點開花攻勢，以85：77險勝義守，明天冠軍賽將與政大上演「文山區內戰」。
義守在這次4強賽開打前可說是狀況不斷，包括邱子軒在練球時不慎扭傷右腳踝大扭，今晚只能在場邊觀戰，而蘇文儒也在日前與剛歸隊的呂威霆互撞，導致額頭縫了19針，今天則是帶傷上陣。
不過面對有3名外籍生加上「黑豹」阿巴西坐鎮的世新，義守首節仍靠著蘇文儒、陳品銓的外線砲火取得4分領先，但第二節世新也在陳建銘、李威廷和伊波卡的聯手發揮下打出單節28分的猛攻，反倒取得15分領先。
下半場義守再度展開反撲，第四節最後2分半鐘義守陳品銓三分球命中後，蘇文儒兩罰1中、白曜誠抄球上籃，一度追到僅剩6分差距，但關鍵時刻世新陳建鴻在籃下擺進關鍵兩分止血，也幫助世新最終以8分差距擊敗義守，奪下校史首張冠軍賽門票。
在世新搶下最後一張冠軍賽門票後，明天季冠軍賽對戰組合也出爐，女子組季軍戰由佛光出戰文化，冠軍戰由世新對上台師大，男子組季軍戰由健行對上義守，冠軍戰則由政大對決世新，而世新也有望挑戰繼95年度的台北體院（現為北市大）後，首次的男、女子組同年奪冠。
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