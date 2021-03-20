快訊

有感搖晃！日本東北宮城規模7.2地震 氣象廳急發布海嘯警報

福原愛媽媽「坐輪椅」現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

疫情無法出國 台灣最速男楊俊瀚原民運100公尺摘金

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
地主隊宜蘭好手賴庭萱在原民運女子1500公尺項目摘下金牌。圖／宜蘭縣政府提供
地主隊宜蘭好手賴庭萱在原民運女子1500公尺項目摘下金牌。圖／宜蘭縣政府提供

有「台灣最速男」美稱的全國男子田徑100公尺紀錄保持人楊俊瀚，代表花蓮縣參加全國原住民族運動會，今以10秒25成績在公開男子組100公尺摘金。楊俊瀚說，受疫情影響無法出國參賽，就在國內以賽代訓，至於5月是否出國參加奧運測試賽，若必須隔離，可能會有一段時間無法訓練，就會考慮放棄。

110年全國原住民族運動會今年移師宜蘭，楊俊瀚今天為花蓮摘下一面金牌；代表台中市出賽的全國男子田徑400公尺紀錄保持人陳傑，以48秒14獲得公開男子組400公尺金牌，地主隊宜蘭好手賴庭萱，以4分57秒22的成績勇奪公開女子組1500公尺冠軍。

楊俊瀚說，他第三度參加原民運，雖然這項賽事規模不算大，參賽人數及組數相對較少，但現場觀眾的掌聲和加油聲完全不輸給全國賽事，還有不少花蓮親友專程到宜蘭為他加油，讓他很開心。

楊俊瀚表示，受到新冠肺炎疫情影響，無法出國參加國際賽事，這段時間就改成以參加多場國內賽事來做訓練、修正技術。他也透露，原本5月計畫參加東奧的測試賽，但還是得看防疫規定，如果要隔離，長達一、兩個星期無法訓練，影響很大，就可能會放棄。

第三次到宜蘭比賽的陳傑說，400公尺決賽跑出48秒14，成績會做為未來參與其他賽事與訓練的參考。

地主隊宜蘭縣田徑好手賴庭萱第5度參加原民運，很多親朋好友到場為她加油打氣，她也不負眾望為家鄉留住一面金牌。

賴庭萱說，這次賽事會以爭取更多金牌數為目標；此外，她以往都是以中距離為主，未來規畫轉攻長距離，這次賽事成績也是她未來的重要參考。

全國紀錄保持人陳傑在原民運400公尺項目為台中市摘金。圖／宜蘭縣政府提供
全國紀錄保持人陳傑在原民運400公尺項目為台中市摘金。圖／宜蘭縣政府提供
「台灣最速男」楊俊瀚（右2）代表花蓮縣獲得原民運男子100公尺冠軍。圖／宜蘭縣政府提供
「台灣最速男」楊俊瀚（右2）代表花蓮縣獲得原民運男子100公尺冠軍。圖／宜蘭縣政府提供

楊俊瀚 田徑

延伸閱讀

全國原住民運動會開幕 蔡總統鼓勵選手盡情享受比賽

基隆國中體育班招生 8學校田徑、籃球、射擊等各具專業

NBA／養傷不忘關注美女 KD頻對田徑女神爆乳照按讚

田徑／最強國中生！ 黃潮鴻擲出國男標槍新猷

相關新聞

PGA／本田菁英賽次輪 潘政琮繳72桿晉級

台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）本田菁英賽次輪先盛後衰，揮出72桿，兩回合累計以低於標準1桿的...

疫情無法出國 台灣最速男楊俊瀚原民運100公尺摘金

有「台灣最速男」美稱的全國男子田徑100公尺紀錄保持人楊俊瀚，代表花蓮縣參加全國原住民族運動會，今以10秒25成績在公開...

柔道／台灣大哥大相挺 楊勇緯全力追夢

以東京奧運為目標的我國柔道一哥楊勇緯，昨天獲得台灣大哥大的贊助，除了將提供他年度贊助金外，也設下包括奧運、世界柔道錦標賽...

全國原住民運動會開幕 蔡總統鼓勵選手盡情享受比賽

110年全國原住民族運動會今晚在宜蘭羅東文化工場開幕，總統蔡英文親臨參加開幕儀式，今年除了來自全台21個縣市逾7000位...

羽球／同班機旅客確診 印尼選手遭退賽引憤慨

參加全英羽球公開賽的印尼選手賽前都施打疫苗，且篩檢新冠肺炎的結果為陰性，但因與他們同班機抵英的旅客有人確診，全隊日前遭退...

影／蔡總統出席「110年全國原住民族運動會」致詞

蔡英文總統晚上出席「110年全國原住民族運動會」致詞並宣布活動展開，由史瓦立樂團、臺東縣海端鄉馬瑪瑪部落永續發展協會、瑪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。