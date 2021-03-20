疫情無法出國 台灣最速男楊俊瀚原民運100公尺摘金

有「台灣最速男」美稱的全國男子田徑100公尺紀錄保持人楊俊瀚，代表花蓮縣參加全國原住民族運動會，今以10秒25成績在公開男子組100公尺摘金。楊俊瀚說，受疫情影響無法出國參賽，就在國內以賽代訓，至於5月是否出國參加奧運測試賽，若必須隔離，可能會有一段時間無法訓練，就會考慮放棄。

110年全國原住民族運動會今年移師宜蘭，楊俊瀚今天為花蓮摘下一面金牌；代表台中市出賽的全國男子田徑400公尺紀錄保持人陳傑，以48秒14獲得公開男子組400公尺金牌，地主隊宜蘭好手賴庭萱，以4分57秒22的成績勇奪公開女子組1500公尺冠軍。

楊俊瀚說，他第三度參加原民運，雖然這項賽事規模不算大，參賽人數及組數相對較少，但現場觀眾的掌聲和加油聲完全不輸給全國賽事，還有不少花蓮親友專程到宜蘭為他加油，讓他很開心。

楊俊瀚表示，受到新冠肺炎疫情影響，無法出國參加國際賽事，這段時間就改成以參加多場國內賽事來做訓練、修正技術。他也透露，原本5月計畫參加東奧的測試賽，但還是得看防疫規定，如果要隔離，長達一、兩個星期無法訓練，影響很大，就可能會放棄。

第三次到宜蘭比賽的陳傑說，400公尺決賽跑出48秒14，成績會做為未來參與其他賽事與訓練的參考。

地主隊宜蘭縣田徑好手賴庭萱第5度參加原民運，很多親朋好友到場為她加油打氣，她也不負眾望為家鄉留住一面金牌。