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PGA／本田菁英賽次輪 潘政琮繳72桿晉級
台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）本田菁英賽次輪先盛後衰，揮出72桿，兩回合累計以低於標準1桿的139桿，並列第42，晉級決賽。
PGA本田菁英賽今天在美國佛羅里達棕櫚灘花園展開次輪賽事，現年24歲的美國好手魏斯（Aaron Wise）手感火熱，兩度上演獵鷹秀，另射下5鳥、3柏忌，連2輪繳出64桿，兩回合累計以低於標準12桿的128桿，超車澳洲高球好手瓊斯（Matt Jones），竄上排頭，握有3桿領先優勢。
瓊斯首輪雖打出61桿平場地最低桿紀錄，但次輪表現起伏，獵下1鷹、3鳥，苦吞5柏忌，以70桿繳卡，兩回合總計131桿，並列第二。
潘政琮今年前7站比賽打得掙扎，僅2站晉級，這次首輪打出67桿，並列第九，今天次輪從第1洞出發，在第3洞上演獵鷹秀，但隨後遭遇亂流，第6、7洞連吞柏忌。
潘政琮轉場後，未能找回節奏，第14洞吞下柏忌，第18洞收尾時再度領到柏忌，以高於標準2桿的72桿完賽，兩回合累計以低於標準1桿的139桿，儘管排名下滑至並列第42，仍順利晉級週末決賽。
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