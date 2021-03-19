全國原住民運動會開幕 蔡總統鼓勵選手盡情享受比賽

110年全國原住民族運動會今晚在宜蘭羅東文化工場開幕，總統蔡英文親臨參加開幕儀式，今年除了來自全台21個縣市逾7000位選手、教練及隊職員齊聚一堂，更第一次有南島民族青年聯隊參賽，蔡總統期勉大家在比賽中互相切磋、大展身手，盡情享受3天的比賽，留下美好回憶。

蔡英文說，這是她第一次參加原民運開幕，好手們臥虎藏龍、人才輩出，這次原民運不但是規模最大、參賽人數最多的一次，而且在各縣市隊伍外，還有一大特色是邀請一支南島民族青年聯隊，第一次有跨國隊伍報名參加射箭、負重、鋸木三個傳統運動項目，要跟台灣的族人及朋友們一較高下。她最後祝原民運圓滿成功，一起實現全民體育目標，宣布原民運正式展開。

宜蘭相隔14年再度承辦這項賽事，縣政府在開幕典禮前，安排在地原民風味餐佳餚，以原住民傳統香料「馬告、打那」入菜，做成美味料理10道佳餚，招待來自全國各地原住民族運動好手、裁判嘉賓；典禮會場布置因應文化工場建築物的特色，將現場16根頂天大柱，包覆上16族群圖騰，並於夜間打燈，營造壯觀氣勢，也象徵族群融合。

開幕表演中有全國知名及在地著名的演唱舞蹈團體，包括史瓦立樂團、臺東縣海端鄉馬瑪瑪部落永續發展協會、瑪嘎巴嗨文化藝術團、四季文化創意舞蹈團、依拜維吉及宜蘭原鄉學生的主題表演，為大會揭開序幕；接著由舞炯恩·加以法利得、沈皖宜、陽紹傑及伊斯瑪哈撒嗯·達嗨共4位歌手高唱著大會主題歌「原住民的孩子」，歌聲讓人感動。

各縣市運動選手進場後，縣長林姿妙大會召集人的身分致詞，她一開口以原住民語及英語迎賓，博得滿堂彩，感謝教育部給宜蘭縣當主人的機會，也感謝縣府團隊及各級學校的積極投入、用心付出，相信本屆原民運一定能讓人驚豔，帶給選手感動，高喊要把金牌留在宜蘭。