聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國原住民運動會開幕 蔡總統鼓勵選手盡情享受比賽

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
全國原住民運動會的開幕表演充滿原汁原味。記者蘇健忠／攝影
全國原住民運動會的開幕表演充滿原汁原味。記者蘇健忠／攝影

110年全國原住民族運動會今晚在宜蘭羅東文化工場開幕，總統蔡英文親臨參加開幕儀式，今年除了來自全台21個縣市逾7000位選手、教練及隊職員齊聚一堂，更第一次有南島民族青年聯隊參賽，蔡總統期勉大家在比賽中互相切磋、大展身手，盡情享受3天的比賽，留下美好回憶。

蔡英文說，這是她第一次參加原民運開幕，好手們臥虎藏龍、人才輩出，這次原民運不但是規模最大、參賽人數最多的一次，而且在各縣市隊伍外，還有一大特色是邀請一支南島民族青年聯隊，第一次有跨國隊伍報名參加射箭、負重、鋸木三個傳統運動項目，要跟台灣的族人及朋友們一較高下。她最後祝原民運圓滿成功，一起實現全民體育目標，宣布原民運正式展開。

宜蘭相隔14年再度承辦這項賽事，縣政府在開幕典禮前，安排在地原民風味餐佳餚，以原住民傳統香料「馬告、打那」入菜，做成美味料理10道佳餚，招待來自全國各地原住民族運動好手、裁判嘉賓；典禮會場布置因應文化工場建築物的特色，將現場16根頂天大柱，包覆上16族群圖騰，並於夜間打燈，營造壯觀氣勢，也象徵族群融合。

開幕表演中有全國知名及在地著名的演唱舞蹈團體，包括史瓦立樂團、臺東縣海端鄉馬瑪瑪部落永續發展協會、瑪嘎巴嗨文化藝術團、四季文化創意舞蹈團、依拜維吉及宜蘭原鄉學生的主題表演，為大會揭開序幕；接著由舞炯恩·加以法利得、沈皖宜、陽紹傑及伊斯瑪哈撒嗯·達嗨共4位歌手高唱著大會主題歌「原住民的孩子」，歌聲讓人感動。

各縣市運動選手進場後，縣長林姿妙大會召集人的身分致詞，她一開口以原住民語及英語迎賓，博得滿堂彩，感謝教育部給宜蘭縣當主人的機會，也感謝縣府團隊及各級學校的積極投入、用心付出，相信本屆原民運一定能讓人驚豔，帶給選手感動，高喊要把金牌留在宜蘭。

迎接大會會旗進場及升旗後運動員宣誓，最後由陳正崴、張家駿、徐磊等3位原住民族選手擔任聖火火炬手，高舉聖火進場並點燃勝利之火，整個會場瞬間炫麗、煙火齊放，正式迎接三天的賽事。

原住民運動會點燃勝利之火，整個會場瞬間炫麗、煙火齊放，為開幕活動畫下完美句點。記者戴永華／攝影
原住民運動會點燃勝利之火，整個會場瞬間炫麗、煙火齊放，為開幕活動畫下完美句點。記者戴永華／攝影
全國原住民運動會的開幕表演充滿原汁原味。記者蘇健忠／攝影
全國原住民運動會的開幕表演充滿原汁原味。記者蘇健忠／攝影
宜蘭縣長林姿妙以地主的身分，歡迎國內外好手較勁，共創佳績。記者蘇健忠／攝影
宜蘭縣長林姿妙以地主的身分，歡迎國內外好手較勁，共創佳績。記者蘇健忠／攝影
蔡總統期勉大家在比賽中互相切磋、大展身手，盡情享受3天的比賽。記者蘇健忠／攝影
蔡總統期勉大家在比賽中互相切磋、大展身手，盡情享受3天的比賽。記者蘇健忠／攝影

聖火

延伸閱讀

影／蔡總統出席「110年全國原住民族運動會」致詞

原民運動會苗栗代表隊出發授旗 168名選手角逐13項賽事

高苑工商創校50週年 蔡總統訪青棒隊為金龍旗簽名

蘇貞昌：蔡總統始終反核 江啟臣顛倒黑白

相關新聞

全國原住民運動會開幕 蔡總統鼓勵選手盡情享受比賽

110年全國原住民族運動會今晚在宜蘭羅東文化工場開幕，總統蔡英文親臨參加開幕儀式，今年除了來自全台21個縣市逾7000位...

羽球／同班機旅客確診 印尼選手遭退賽引憤慨

參加全英羽球公開賽的印尼選手賽前都施打疫苗，且篩檢新冠肺炎的結果為陰性，但因與他們同班機抵英的旅客有人確診，全隊日前遭退...

與企業聯名協力運動團隊 新北女子壘球、射箭隊登場

新北市政府首度與凱撒飯店連鎖集團合作，凱薩飯店所屬2個運動隊，今日開始以「新北凱撒勇士女子壘球隊」及「新北凱撒射箭隊」全...

足球／超驚悚！是踢球還是踢人？粗暴一腳踢爆守門員的頭

歐洲足球賽場上，發生令人驚悚的一幕！據媒體報導，在歐洲聯賽第16輪比賽，隸屬蘇格蘭聯賽的騎士隊對抗捷克聯賽的布拉格斯拉維亞隊的比賽中，騎士隊替補上場的球員洛夫(Kemar Roofe)，在比賽時為了搶

凱撒集團、新北市合作冠名 新北凱撒企業運動隊誕生

在企業射箭聯賽第3屆開幕前夕，中華奧會林鴻道主席，同時身為凱撒集團董事長，更是旗下射箭、女壘隊伍的精神領袖，今天與新北市...

PGA／本田菁英賽首輪並列第9 潘政琮盼名人賽再創佳績

我國旅美高球好手潘政琮今天在總獎金700萬美元的本田菁英賽登場，並在首輪打出低於標準桿3桿的67桿成績繳卡，暫時並列第9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。