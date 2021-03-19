快訊

霧鎖金門！尚義機場11架次班機取消 近千人受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與企業聯名協力運動團隊 新北女子壘球、射箭隊登場

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府首度與凱撒飯店連鎖集團合作，凱薩飯店所屬2個運動隊，今日開始以「新北凱撒勇士女子壘球隊」及「新北凱撒射箭隊」全新登場。記者江婉儀／攝影
新北市政府首度與凱撒飯店連鎖集團合作，凱薩飯店所屬2個運動隊，今日開始以「新北凱撒勇士女子壘球隊」及「新北凱撒射箭隊」全新登場。記者江婉儀／攝影

新北市政府首度與凱撒飯店連鎖集團合作，凱薩飯店所屬2個運動隊，今日開始以「新北凱撒勇士女子壘球隊」及「新北凱撒射箭隊」全新登場，市長侯友宜及凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道今天出席簽約儀式，共同見證全新隊名與隊服亮相。

凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道表示，非常開心凱撒企業所屬的運動隊與新北市聯名合作，期望結合新北市的力量能讓「新北凱撒射箭隊」及「新北凱撒勇士女子壘球隊」再創佳績，並承諾將逐年增加新北市籍運動員，呼應隊名的屬地感，讓運動隊伍可以長期發展，為選手開拓更寬廣的運動生涯。

侯友宜表示，感謝林鴻道跟新北市一起推展競技運動，政府與企業合作是創造一加一大於二的價值，企業挹注社會資源、政府提供行政資源，以公私協力模式，讓選手可以盡情在場上揮灑，為優秀的選手創造無限可能。

侯友宜說，新北市優秀競技運動人才培育體系，以國小、國中、高中三級培育為基礎，透過這次與凱撒飯店連鎖集團合作，將資源向上延續至第四層級－社會端，豐富運動選手培訓資源，並由企業提供選手退役後的職涯轉化新選擇，更加完善新北競技運動人才四級培育體系，創造球員、企業及市府三贏。

體育處說明，110年全國運動會將於今年10月16日至21日在新北市舉行，今天代表接受聯名球衣的2位選手，射箭隊雷千瑩及女壘隊連嘉欣，同時也是本屆全國運動會新北市代表隊選手，由新北市從小培訓，雷千瑩在國際賽中成績亮眼，已取得東京奧運參賽資格，畢業於興化國小及明德中學；連嘉欣則是畢業於瑞芳國小及秀峰中學，透過此次的聯名合作，可以留住更多新北的運動人才，期待提升新北市競技運動實力，更能延續選手的運動生涯。

市長侯友宜及凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道（右）今天出席簽約儀式。記者江婉儀／攝影
市長侯友宜及凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道（右）今天出席簽約儀式。記者江婉儀／攝影

勇士 女壘

延伸閱讀

新北惡劣公司自大陸採購口罩 卻標MIT被依法起訴

新北香魚川路跑 全程跑新店溪香魚成長洄游路線3湖5潭

凱撒集團、新北市合作冠名 新北凱撒企業運動隊誕生

新北二天湧入74人改名鮭魚！ 吃完後今又湧入30人要取消

相關新聞

凱撒集團、新北市合作冠名 新北凱撒企業運動隊誕生

在企業射箭聯賽第3屆開幕前夕，中華奧會林鴻道主席，同時身為凱撒集團董事長，更是旗下射箭、女壘隊伍的精神領袖，今天與新北市...

與企業聯名協力運動團隊 新北女子壘球、射箭隊登場

新北市政府首度與凱撒飯店連鎖集團合作，凱薩飯店所屬2個運動隊，今日開始以「新北凱撒勇士女子壘球隊」及「新北凱撒射箭隊」全...

足球／超驚悚！是踢球還是踢人？粗暴一腳踢爆守門員的頭

歐洲足球賽場上，發生令人驚悚的一幕！據媒體報導，在歐洲聯賽第16輪比賽，隸屬蘇格蘭聯賽的騎士隊對抗捷克聯賽的布拉格斯拉維亞隊的比賽中，騎士隊替補上場的球員洛夫(Kemar Roofe)，在比賽時為了搶

PGA／本田菁英賽首輪並列第9 潘政琮盼名人賽再創佳績

我國旅美高球好手潘政琮今天在總獎金700萬美元的本田菁英賽登場，並在首輪打出低於標準桿3桿的67桿成績繳卡，暫時並列第9...

國手接種疫苗 體育署：分階段施打逐步開放

體育署長張少熙今天表示，針對台灣運動選手接種新冠肺炎疫苗，體育署的立場是以分批施打、逐步開放與自主決定，最快將於4月開始...

足球專欄／C羅會重返皇馬嗎？美好的幻想

上周的歐冠16強淘汰賽中，尤文圖斯不敵波圖慘遭出局，意外地將C羅（Cristiano Ronaldo）推上風口浪尖，媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。