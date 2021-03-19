與企業聯名協力運動團隊 新北女子壘球、射箭隊登場

新北市政府首度與凱撒飯店連鎖集團合作，凱薩飯店所屬2個運動隊，今日開始以「新北凱撒勇士女子壘球隊」及「新北凱撒射箭隊」全新登場，市長侯友宜及凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道今天出席簽約儀式，共同見證全新隊名與隊服亮相。

凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道表示，非常開心凱撒企業所屬的運動隊與新北市聯名合作，期望結合新北市的力量能讓「新北凱撒射箭隊」及「新北凱撒勇士女子壘球隊」再創佳績，並承諾將逐年增加新北市籍運動員，呼應隊名的屬地感，讓運動隊伍可以長期發展，為選手開拓更寬廣的運動生涯。

侯友宜表示，感謝林鴻道跟新北市一起推展競技運動，政府與企業合作是創造一加一大於二的價值，企業挹注社會資源、政府提供行政資源，以公私協力模式，讓選手可以盡情在場上揮灑，為優秀的選手創造無限可能。

侯友宜說，新北市優秀競技運動人才培育體系，以國小、國中、高中三級培育為基礎，透過這次與凱撒飯店連鎖集團合作，將資源向上延續至第四層級－社會端，豐富運動選手培訓資源，並由企業提供選手退役後的職涯轉化新選擇，更加完善新北競技運動人才四級培育體系，創造球員、企業及市府三贏。