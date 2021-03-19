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足球／超驚悚！是踢球還是踢人？粗暴一腳踢爆守門員的頭

聯合新聞網 / 綜合報導
騎士隊洛夫(藍衣者)精暴出腳。 路透
騎士隊洛夫(藍衣者)精暴出腳。 路透

歐洲足球賽場上，發生令人驚悚的一幕！據媒體報導，在歐洲聯賽第16輪比賽，隸屬蘇格蘭聯賽的騎士隊對抗捷克聯賽的布拉格斯拉維亞隊的比賽中，騎士隊替補上場的球員洛夫(Kemar Roofe)，在比賽時為了搶球粗暴出腳，結果一腳就踏中拉格斯拉維亞隊守門員柯拉(Ondrej Kolar)頭上，造成柯拉額頭裂出一道傷痕，並且血濺場上，柯拉倒地後，經過治療被抬送出場，而洛夫也馬上被裁判給出紅牌出場，終場騎士隊以0：2落敗。

洛夫是在0：1落後下，下半場第55分鐘替補上陣，在第61分鐘時，在對手兩人包夾下，為了搶奪一記長傳球，不顧上前迎來的對方守門員柯拉，用右腳飛踢，直接就踢中柯拉頭上，柯拉立刻倒地掩面，額頭流血不止。

洛夫的行為受到譴責，各方呼籲歐足聯應該給他長期禁賽的處分。而在事發之後，洛夫也遭到布拉格斯拉維亞隊球迷的群起圍攻，在網路上留言對他謾罵，也讓整起事件變得相當複雜。

洛夫(左)出腳正中柯拉的頭。 美聯社
洛夫(左)出腳正中柯拉的頭。 美聯社

守門員柯拉因傷重被抬出場。 路透
守門員柯拉因傷重被抬出場。 路透

裁判 足球 蘇格蘭

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