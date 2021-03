足球／超驚悚！是踢球還是踢人？粗暴一腳踢爆守門員的頭

歐洲足球賽場上,發生令人驚悚的一幕!據媒體報導,在歐洲聯賽第16輪比賽,隸屬蘇格蘭聯賽的騎士隊對抗捷克聯賽的布拉格斯拉維亞隊的比賽中,騎士隊替補上場的球員洛夫(Kemar Roofe),在比賽時為了搶球粗暴出腳,結果一腳就踏中拉格斯拉維亞隊守門員柯拉(Ondrej Kolar)頭上,造成柯拉額頭裂出一道傷痕,並且血濺場上,柯拉倒地後,經過治療被抬送出場,而洛夫也馬上被裁判給出紅牌出場,終場騎士隊以0:2落敗。

Bloody Hell!!! Red card challenge from Roofe, as if the commentators have been debating it 😂 pic.twitter.com/Cl2jKvq8pq