凱撒集團、新北市合作冠名 新北凱撒企業運動隊誕生

在企業射箭聯賽第3屆開幕前夕，中華奧會林鴻道主席，同時身為凱撒集團董事長，更是旗下射箭、女壘隊伍的精神領袖，今天與新北市侯友宜市長共同簽署合作冠名，「新北凱撒企業運動隊」正式誕生，與在地結合、提升城市認同感之餘。林鴻道也首次公開奧會大樓將落腳新北，從文物展到運動產業，全面升溫台灣體壇蓬勃。

林鴻道一手催生菁英育才計畫，更是去年正式上路的「優秀運動員轉任專任教練」背後的重要推手，甫成立的中華運動禁藥防制基金會也有他的身影，從方方面面促進台灣體壇發展，讓台灣成為世界前10名運動強國，是他一直以來的心願。

這次跟新北市政府合作，籌畫興建奧林匹克大樓，林鴻道說：「這棟大樓不僅將規劃奧會珍藏文物常設展，與社會大眾共享；也將成為我國發展奧林匹克文化、教育的重要基地」。

新北市市長侯友宜也表示，透過市府與奧會緊密的結合，邀請市民一起參與，提升運動風氣，讓運動文化深根於城市，邀請企業共襄盛舉，發展多元運動產業生態鏈。

作為在地新北囝仔，林鴻道選擇從新北市出發，全面推動在地運動聚落，「新北凱撒企業運動隊」陣中更有多位新北子弟，包含射下東京奧運參賽門票的雷千瑩，今年也將代表新北市出戰110年新北市全運會，期盼能為主場留下榮耀。