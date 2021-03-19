PGA／本田菁英賽首輪並列第9 潘政琮盼名人賽再創佳績

我國旅美高球好手潘政琮今天在總獎金700萬美元的本田菁英賽登場，並在首輪打出低於標準桿3桿的67桿成績繳卡，暫時並列第9名，有望擺脫連續兩站無法晉級的狀況。

潘政琮在今年進行完前7場賽事後，有5場在打完前兩輪後未能越過晉級線，表現最佳的則是2月在捷恩斯公開賽以並列第20名成績作收，上周他則是在球員錦標賽前兩輪打完以高於標準8桿的成績遭到淘汰。

不過本周的本田菁英賽首輪，潘政琮重新調整節奏再出發，從第10洞出發的他開賽後就先抓下小鳥，儘管在第16洞吞下1柏忌，但在第18洞和前九洞的第3、8洞都再次抓鳥，以低於標準桿3桿的67桿成績繳卡，暫時並列第9名。

潘政琮賽後表示，由於今天球場風大且風向亂，能夠打出負3桿的成績自覺不錯，尤其幾次開球和推桿都有救到一些球，希望接下來也能夠繼續保持好狀態。

潘政琮去年在名人賽打出並列第7名的好成績後，下個月12日將再一次向名人賽叩關，他直言去年的好成績與聘請了當地的桿弟有相當大的關係，今年將會再一次請他擔任桿弟，希望再一次寫下佳績，「第一次參加名人賽的好成績給我很大的鼓舞，這一次目標還是前20名。這是四大賽有很大的壓力，有很多的媒體關注，但對我來講，每一場比賽我都希望兩天打完能在前20名，第三天打完能有奪冠機會，這是我一直以來比賽的目標。」