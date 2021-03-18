國手接種疫苗 體育署：分階段施打逐步開放
體育署長張少熙今天表示，針對台灣運動選手接種新冠肺炎疫苗，體育署的立場是以分批施打、逐步開放與自主決定，最快將於4月開始施打，第2劑將於7月初接種完畢。
牛津AZ疫苗完成檢驗封緘，最快22日開打，而台灣運動國手近期也將陸續出國參加奧運資格賽與積分賽，為讓選手、教練安心，體育署透過各單項協會了解選手需求，分配疫苗施打的時間。
張少熙解釋，體育署在了解各單項選手出國比賽的需求後，會建立疫苗接種的順序，對於近來要出國的代表隊會優先施打，已取得奧運參賽門票的奧運國手則暫訂在5月，第2劑預計在6月底至7月初接種。
由於目前疫苗有限，因此張少熙強調，所謂的逐步開放，就是會先以運動員為主，其次再來開放教練、防護員與工作人員。
牛津AZ疫苗傳出不少副作用，甚至有國外民眾因施打疫苗後傳出血栓案例，因此歐洲包括丹麥、挪威、冰島、德國、法國與義大利等國，還有非洲剛果民主共和國等都已宣布暫停施打。
目前部分民眾仍對AZ疫苗有些疑慮，加上東京奧運並未強制規定參賽選手一定得接種疫苗，因此張少熙表示，是否接種疫苗會尊重運動員個人意願，若選手不願意也不會勉強。
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