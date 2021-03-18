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國體大適應體育學系包辦男女籃雙冠 大獨盃圓滿落幕

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
全國大專院校獨立科系球類競賽14日於真理大學落幕。圖／真理大學提供
全國大專院校獨立科系球類競賽14日於真理大學落幕。圖／真理大學提供

全國大專院校獨立科系球類競賽（簡稱大獨盃）14日於真理大學體育館圓滿落幕，此次大獨盃賽舉辦的項目包含籃球與排球兩項運動，比賽結果由國立體育大學適應體育學系獲得男子組與女子組籃球比賽的冠軍，今年大獨盃男子組排球冠軍仍由蟬聯四連冠的勤益科技大學冷凍空調與能源學系獲得，而國立體育大學體育推廣學系榮獲女子組排球的冠軍。

為期兩天的大獨盃今年由真理大學運動資訊傳播學系主辦，舉辦的地點位於真理大學室內體育館，參賽隊伍主要由全台灣大獨盃的會員校系所組成，每年大獨盃會在領隊會議時抽籤決定隔年的主辦學校。大獨盃的會員必須為國內各大專院校獨立科系，除了要提出正式申請外，系所的名稱與全國其他系所名稱相同者不得超過三所，當年度參與的盃賽也不得超過兩個，才具有申請資格，再藉由每年的大獨盃會員審核社團，通過後才可以正式成為會員。

大獨盃今年的戰績如下：男子組籃球前3名分別為，國立體育大學適應體育學系、國立體育大學運動保健學系與國立體育大學休閒產業經營學系。而女子組籃球競賽的前四名依序為國立體育大學適應體育學系、國立體育大學體育推廣學系、國立體育大學運動保健學系與國立台北教育大學數學教育學系。

男女排球的比賽結果，排球男子組的前四名分別為勤益科技大學冷凍空調與能源學系、國立台北科技大學學士班聯隊、國立體育大學運動保健學系與國立台東大學身心整合與休閒運動產業學系。女子組的排球比賽結果，第一名由國立體育大學體育推廣學系勝出，第二名至第四名依序為國立體育大學適應體育學系、國立體育大學運動保健學系與國立台北藝術大學雕塑學系。

負責今年大獨盃活動的總召真大運動資訊傳播學系易貞伶表示：「這應該是我們系上第一次舉辦全國的比賽，我很緊張，因為沒想到到了大四竟然會舉辦如此盛大的運動賽事，對我們來說都是一種突破，也希望這場比賽對所有選手來說都是一場不錯的賽事！所有工作人員及選手們都辛苦了。」

排球

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