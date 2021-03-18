提議讓渡邊直美扮豬挨批 東奧開幕式創意總監辭職

籌劃東京奧運開幕式的負責人佐佐木宏昨天被爆出曾提案要女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，消息一出引發譁然。佐佐木宏今天表示他將會辭職。

路透社報導，創意執行總監佐佐木宏今晨在透過東奧主辦單位發出的聲明中說，他的想法和言論表達非常不當，「在此誠摯向她和對這類內容感到不舒服的人道歉」。

法新社提到，佐佐木宏坦承他的點子對渡邊直美是一大侮辱，「我打從心底感到懊悔」。

佐佐木宏說，他昨晚已與東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子談過並表明辭意，且說現在將會正式提出辭呈。

東奧組委會今天稍後將就此事召開記者會。

日媒週刊文春昨天報導，佐佐木宏曾提案開幕式要由身材圓潤的女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，但遭內部強烈反對而撤回。

佐佐木宏今年66歲，是大型廣告公司電通出身的廣告創作者，曾發想出以白色柴犬作為主角的軟體銀行（SoftBank）知名手機廣告「白戶家」系列等。

東奧開閉幕式原本由日本傳統劇「狂言師」野村萬齋擔任首席創意執行總監，率領團隊籌劃，但東奧因疫情延期，為簡化開閉幕式，去年12月東京奧運與帕運大會組織委員會宣布原團隊解散，開閉幕式由佐佐木宏接手全權籌畫。

週刊文春取得截圖，佐佐木在去年3月5日，於負責東奧開幕式的成員群組中提案，他寫道，「（豬表符）=渡邊直美，變身的部分要如何表現得可愛呢」、「從天而降的奧林pig=渡邊直美」等語。

不過該提案在群組中遭到反對，女性成員回應「以別人的外表來舉例感覺很不好」，「可能是女性的角度，但完全無法理解（提案內容）」；其他男性成員也說「糟糕到令人昏倒」。

佐佐木受訪時表示，他常常會不經意說出冷笑話，曾說過若穿著可愛的粉紅色服裝，伸舌頭說出「奧林pig」，可表現出渡邊的可愛之處，不過被在場的男性工作人員嚴厲斥責，他將好好反省。

專長為國際宣傳的上智大學副教授國枝智樹表示，在東京奧運這樣的場合，若呈現將肥胖的女性比喻為豬的演出，恐會招致全世界怒火，認為「日本果然是歧視之國」。

東奧組委會前主席森喜朗日前才因歧視女性的發言遭到國內外批判，因而請辭主席，改由前奧運大臣橋本聖子接任。