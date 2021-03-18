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東京奧運擬不接受海外觀眾 25日前5方會談將討論

中央社 / 東京18日專電
東京奧運是否開放海外觀眾，五方會談將在25日前討論。 美聯社
東京奧運是否開放海外觀眾，五方會談將在25日前討論。 美聯社

日本政府針對今年夏天舉行的東京奧運17日決定方針，將不對海外一般觀眾開放。東奧組織委員會、東京都政府、國際奧林匹克委員會（IOC）將於25日之前舉行5方會談決定。

「讀賣新聞」報導，有關東京奧運是否開放來自海外的觀眾進場觀賽一事，首相菅義偉昨天在首相官邸（行政中心）與日本奧運暨帕運大臣丸川珠代討論，丸川考慮在即將召開的東奧5方會談中表達難以接受來自海外的一般觀眾進場。

東奧5方會談將由東奧組委會會長橋本聖子、東京都知事小池百合子、丸川珠代、國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）、國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）參與。

報導說，東奧聖火傳遞預定3月25日起跑，東奧5方會談預定在25日之前召開線上會議，目前傾向於20日召開。

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