讓東奧選手安心 體育署長願帶頭打AZ疫苗

東京奧運到來，選手將優先施打疫苗，但近來英國藥廠阿斯特捷利康（Astra Zeneca）的疫苗傳出嚴重副作用，歐洲多國暫停接種。體育署長張少熙今天在立院表態願帶頭打疫苗，以安選手的心。

東京奧運7月23日開幕，中央流行疫情指揮中心為讓選手安心為國爭光，將運動選手、教練及隨行物理治療師等人員，提升到接種武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗的第一順位。

不過，近來歐洲多國出現案例，民眾接種英國藥廠阿斯特捷利康（Astra Zeneca）的疫苗後，傳出嚴重副作用，多國已暫停接種。

中國國民黨籍立委洪孟楷今天在立院質詢時，問及選手施打疫苗的相關問題。體育署長張少熙表示，選手接種疫苗的原則是分批施打、逐步開放、自主決定，4月會有第一批施打。

洪孟楷問及，現在阿斯特捷利康疫苗「相對有狀況」，選手可否自主選擇施打哪一種疫苗？張少熙說，這要由指揮中心決定。

洪孟楷後續又追問是否願意帶頭示範打疫苗？張少熙回答「可以」，強調在疫苗無缺狀況下，如果有需要，他願意帶頭施打。

對於張少熙的表態，洪孟楷稱讚：「有Guts（有膽識）。」並說他相信，官員不是貪生怕死，也不是要跟選手搶疫苗，而是以一個身體力行的態度傳達出：「我都願意打了」，安選手的心，也安國人的心。

另外，東京奧運棒球6搶1最終資格賽，6月將在台灣開打，洪孟楷今天呼籲，既然在台灣比，就應發揮最大的主場優勢，應在確保防疫的前提下，盡量讓最多的觀眾入場加油，因為每一個觀眾，都是最佳的「十號隊友」。

對此，教育部長潘文忠表示，6搶1涉及國外球隊參賽，體育署會擬定一個方案和SOP（標準作業程序），也會跟指揮中心爭取，給予台灣選手最大的支持。