高球／鳳山過埤小學揮桿最樂 創下小學體驗高球先例

為了響應中華民國高爾夫協會的高球基層扎根計劃，裙襬搖搖基金會今天支援9名教練南下高雄，為鳳山過埤小學79位小六同學完成高爾夫初體驗，基金會董事長邱鳳玉表示，這是「逐夢高球，小手變高手」活動投入基層扎根一年後，首次與學校合作，希望結合校方的力量，普及高球運動。

雖然體驗活動就在距學校幾百公尺外的鳳山鳳頂高球練習場，但大多數同學都是初次造訪，備感新鮮，體驗效果極佳。過埤小學六年四班張文薰表示，走出戶外實地體驗，比在校內上課更能激發學習效果，「老師說，高爾夫不只是運動，還可以結交朋友，非常實用，未來我還會再來，享受揮桿的樂趣。」

應邀在開幕式致詞的TLPGA前理事長鄭美琦指出，接觸就是突破的開始，小朋友一定會對高爾夫留下印象，未來在媒體上看到才會關注。

她表示，在中華高協王政松理事長為六年高球振興計劃全力奔走，與各縣市各級學校校長座談溝通後，學校配合的意願顯著提升，得以促成這次以學校為單位的體驗活動，「透過體驗如果發掘到有天份的小朋友，更可以影響周遭的同儕，讓小漣漪變成大效果。」

邱鳳玉並強調，「逐夢高球，小手變高手」自去年3月啟動後，已進行20場體驗活動、近500人參與體驗，而直接與學校合作則是第一次，「我們慎重其事，由最有經驗的教練陳伊晨出馬只是起個頭，期待校方也有具體行動，眾志成城更有力量。」

過埤小學學務主任鄭喬嶺則正面回應，在取得家長與校方的共識後，將朝成立高爾夫社團等方向努力，「我國高爾夫選手在國際的成績非常亮眼，但與小朋友的距離太遠，這個體驗讓我們跨出第一步，並找到方向，包括成立社團、校隊及尋找銜接的國中。」

鳳頂練習場執行長黃仁城也推崇中華高協理事長王政松的大力奔走，讓練習場也可以共襄盛舉，參與基層扎根。按六年高球振興計劃，學校成立高爾夫社團或校隊，中華高協將媒合教練及器材等各項資源。