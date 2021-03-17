世大運／主辦城市成都防疫計畫 未提出肛篩檢測

大專體總今天表示，成都世界大學運動會的COVID-19防疫計畫，是由國際大學運動總會負責審查，並非由主辦城市決定，且防疫計畫中也未提及將採「肛篩」模式進行檢驗。

民進黨立委黃國書今天在立法院質詢時，提及今年8月在中國成都舉辦的2021成都世界大學運動會，台灣選手參賽恐要接受「肛篩」檢驗，引起外界譁然。

大專體總表示，成都世大運籌備會今年2月26日才向國際大學運動總會（FISU）提出防疫計畫，在計畫中篩檢2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）方式，並未提及「肛篩」這種模式。

此外大專體總也強調，針對防疫計畫的審查與檢核，是FISU的權責，並非主辦城市決定就會執行。

體育署競技運動組代理組長藍坤田也表示，FISU將在3月25日把世大運的防疫計畫傳送給所有會員國，FISU也會在3月31日決定今年世大運是否如期舉行。

據了解，由於全球疫情至今還未完全平息，FISU已主動調查各會員國的參賽意願，目前130多個會員國當中，已有90個國家表態，其中有77國建議世大運延期，建議賽會延期的比例高達85.6%，因此成都世大運能否如期舉行仍有變數。

至於世大運中華男籃總教練劉孟竹則表示，若所有參賽國的選手、教練，都採肛篩進行檢測，他們也只能配合，「如果只有台灣受到特殊待遇，那我就不能接受，也會提出抗議，總不能比賽還沒開打，球員的尊嚴就先掃地吧。」