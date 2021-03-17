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高球／老虎伍茲返家休養 發文感激醫護照料與各方支持

中央社 / 洛杉磯16日綜合外電報導
伍茲已經出院並返家休養，發聲明感謝醫護照顧。 美聯社
伍茲已經出院並返家休養，發聲明感謝醫護照顧。 美聯社

上個月在加州洛杉磯發生嚴重車禍受重傷的美國高爾夫名將老虎伍茲Tiger Woods）今天表示，他已經出院並返家休養。

老虎伍茲在社群媒體發布聲明，感謝醫療人員自他2月23日車禍以來的悉心照料。

聲明說：「很開心的和大家報告，我回到家了，目前正持續休養。這幾週來你們給予很多的支持與鼓勵，對此我十分感激。」

他在聲明中說，對於外科醫師等醫護人員的「悉心照料，我實在感激不盡」。

「我將在家休養，每天復健讓自己更強壯。」

老虎伍茲2月的這起車禍並未涉及其他車輛，他所駕駛的車輛衝出車道翻覆，導致腿部多處受傷。送醫開刀後，他的右小腿及腳踝被打入鋼釘，關節也用螺絲固定。

現年45歲的老虎伍茲1996年轉入職業以來，已奪得15座大賽冠軍以及82座美巡賽冠軍，他去年12月剛進行生涯第5度背部手術，上個月車禍前，原本有意參加今年4月的美國名人賽。

老虎伍茲 高爾夫 Tiger Woods

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