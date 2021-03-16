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網球／世界排名輸費爸 德國金童喊荒謬

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫(左)與費德勒。 路透
澤瑞夫(左)與費德勒。 路透

ATP因新冠肺炎疫情改變世界排名積分算法，去年美網打進決賽的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）抨擊，新制度十分荒謬，就算「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）超過一年未出賽，排名仍高於自己，根本不合理。

過往世界排名是52周內的最佳18站成績，ATP因應疫情的改變拉長時間軸，改為2019年3月到2020年12月間的22個月成績都納入；2020年增加的積分會保持52周，直到2021年比賽再計算。

世界排名第7的澤瑞夫，在墨西哥參加阿卡普爾科公開賽時提到世界排名，他說：「排名並不重要，尤其在現行系統下。」他強調，若是以正常系統，自己應該是世界前5甚至前4，「但現在的排名系統有些荒謬。」

澤瑞夫直接點名目前排名第6的費德勒，「我是費德勒的大粉絲，但他已經一年沒比賽，排名還在我之前。我有打進一場大滿貫決賽，一場名人賽決賽，還贏了兩個冠軍。」

「現在的排名系統太混亂了，根本不用去注意。」澤瑞夫說。

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）是少數在新排名計算方式下「突圍」的選手，他本周世界排名升到第2，僅次於塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），中斷網壇「四大天王」從2005年7月開始包辦是借前2的特別紀錄。

澤瑞夫 費德勒 Roger Federer

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