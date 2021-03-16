足球／為賽程常出遠門 歐足壇球星遭竊頻傳

歐洲頂級球星成為竊賊眼中炙手可熱的目標！大巴黎球星迪馬利亞15日在法甲比賽的第61分鐘突然被換下場，主帥波切提諾在他耳邊告知訊息，隨後爆出他家遭闖入，損失50萬歐元，同日隊友馬基諾斯家也遭竊。外媒16日撰文提到，歐洲頂級球星普遍收入高，加上比賽資訊透明，甚至若受到國家隊徵召，還得飛往其他地區，種種因素都成為竊賊的最好下手的目標。

大巴黎雙雄都遭竊

根據《衛報》報導，15日法甲聯賽，強隊大巴黎在平手情況突然作出意外換人，僅61分鐘就將陣中核心阿根廷選手迪馬利亞換下場，下場時主帥波切提諾還在其耳邊竊竊私語，賽後才傳出迪馬利亞家遭竊賊光顧，損失達50萬歐元，幸運的是家人未受劫持。迪馬利亞不是第一次被竊賊光顧，此前他在英超曼聯隊時就遭竊過，甚至有傳聞說他會轉隊的原因之一，就是不信任英國曼徹斯特的保全系統。

無獨有偶，大巴黎另一名好手馬基諾斯家中也遭闖，但他的運氣更糟，其父遭到匪徒暴力對待，他的2名姐妹與父親最終被關在房間內約半小時多，匪徒最後安然離去，估計搶走數萬歐元。警方初步認為，行竊2球星家裡的匪徒不是同一群。

為比賽常不在家

球星遭竊消息並不少見，也不限於特定國家或城市大小，據《外媒》報導，日前英超球隊艾佛頓的門將奧爾森家裡遭匪徒闖入，不僅搶劫珠寶與奢侈品，甚至持刀威脅家人；去年10月義甲的拉齊奧球星華金也在社群網站上砲轟竊賊，他們趁華金在比賽當中行竊，華金暴怒寫道，要竊賊有點膽量，選他在家裡的時候來闖。

該文提到，歐洲球星普遍收入高，也習慣在家中擺放昂貴珠寶與奢侈品，而選手不在家的時間非常「透明」，只要竊賊鎖定選手比賽時間闖家門，基本上都是「空門」，更遑論選手還可能受到國家隊召喚，飛往其他國家進行賽事，不在家時間段相當長，即便部分頂級選手會花錢請24小時保全，但仍有其他不錯的下手目標，例如保全數不足以監視豪宅、又或是不願意請保全的選手。

【更多精采內容，詳見 】