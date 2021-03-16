空手道／文姿云4月出征里斯本 力拚東京奧運門票
台灣空手道女將文姿云4月將前往葡萄牙，參加空手道超級聯賽里斯本站，這不但是東京奧運積分賽的最後一場公開賽，也是攸關她能否靠排名取得奧運門票的關鍵之役。
文姿云奧運之路一波三折，去年疫情爆發後，世界空手道聯盟（WKF）原已宣布她取得參賽門票，卻在1個多月後撤回公告，並宣布今年4月9日在摩洛哥舉行的空手道超級聯賽拉巴特站，為奧運積分賽最後一場公開賽。
不料摩洛哥至今因疫情因素仍持續鎖國，WKF日前宣布，拉巴特站將順延至10月，積分賽則由4月30日在葡萄牙的里斯本站頂替。
空手道奧運資格以世界排名為依據，每個量級排名前2名將可直接取得奧運入場券，其他只能透過6月11日在法國巴黎舉行的東京奧運資格賽爭取參賽門票。
文姿云目前在女子55公斤量級排名世界第2，雖仍在安全名單中，不過被列入奧運積分賽系統的歐洲空手道錦標賽將在5月登場，為確保文姿云排名不被超越，她將前往葡萄牙參賽。
文姿云的教練黃昊昀表示，雖然疫情替賽事帶來太多不確定因素，就連里斯本站屆時也不確定能否如期開打，但站在選手與教練立場，他們也只能做好準備。
文姿云在競爭奧運門票最大假想敵，是世界排名第4的德國女將麥瑟施密特（Jana Messerschmidt），文姿云目前以積分7080分還領先對手1372.5分。
黃昊昀分析，只要里斯本站結束後文姿云積分仍有1000分以上領先，奧運門票就可確定提前入手，他強調：「好好準備這次的比賽，機會還是在我們這邊的。」
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