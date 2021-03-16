網球／四寶爸墨瑞 邁阿密賽領外卡拚戰

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）因迎接第4個小孩出世，臨時退出杜拜公開賽，不過他已拿到邁阿密公開賽外卡，將飛到美國繼續拚戰。

今年的邁阿密公開賽將於22日到4月4日舉行，這將是墨瑞近5年首度到邁阿密出賽，前一次已是2016年，當時他排名高居世界第2，現在則因髖關節傷勢排名下滑到118位。

兩度摘下邁阿密金盃的墨瑞提到，十分喜歡邁阿密這座城市，「過去15年，我花了很多時間在這，感覺很舒適，但知道幾個月我想多打一些比賽，尤其和頂尖選手對抗，我想努力比賽並提升排名，回到我喜愛的比賽。」

墨瑞也提到，過去幾年受傷勢影響，過得十分辛苦，甚至無法保證能繼續參賽，「但過去幾個月，我很努力維持狀態，感覺是近幾年狀態最好的一次。」他補充說，的確需要更注意時程安排，但也很興奮能帶著開刀後的金屬關節繼續在球場奔馳。

19歲的英國小將德萊普（Jack Draper）也獲得外卡，生涯首度可以挑戰積分1000分等級的名人賽；世界排名第8的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）也獲頒外卡，羅布雷夫月初的鹿特丹公開賽正是阻斷墨瑞晉級路的選手。