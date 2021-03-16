媲美奧運等級陣容 墾丁鐵人三項賽4月25日登場 

「2021 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan 墾丁國際鐵人三項賽」將於4月25日假國境之南墾丁盛大舉辦，也是時隔6年IRONMAN 70.3 國際鐵人三項賽再度移師回墾丁舉辦，將有來自20個國家600多位選手參賽，今年主辦單位祭出高額獎金，冠、亞、季軍依序頒發獎金3000美元、2000美元、1000美元，吸引頂尖鐵人三項好手共襄盛舉，選手陣容媲美奧運等級。

今年菁英組選手大有來頭，旅美工程師蕭昱在2020年美國 IRONMAN FLORIDA 以總成績8 小時36 分05秒，再度打破由自己在2016年創下的超級鐵人三項賽華人紀錄，堪稱「華人鐵人三項界最速男」，他也將特別提前自美國返台，並按照防疫規定居家隔離和自主管理，以期能順利參加賽事。

還有來自香港並在2019年以9小時32分創下香港華人最佳成績的陳凱榮，這次也將會以台灣新住民的身份參加比賽；以及享譽兩岸的鐵人三項教練徐國峰、2021 IRONMAN 70.3 台東國際鐵人三項賽冠軍王志袁、2016 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽台灣冠軍林岳岡等等一票鐵人三項好手都齊聚墾丁參賽。

除了素人好手之外，其中張團畯、吳承泰、張嘉家、郭家齊、張綺文皆是現役鐵人三項國家級選手。張團畯自2015年起在「全運會鐵人三項」連續拿下3屆男子冠軍；張嘉家更是不遑多讓，曾創下「全運會鐵人三項」女子冠軍四連霸；而郭家齊和張綺文鐵人雙姝更曾在2019年受邀全球只有65個參賽名額的「東京奧運測試賽」，堪稱史上最靠近奧運的鐵人三項選手。

除了個人組精銳盡出之外，接力組也有由「鐵人三項國手」張家豪、「自由車國手」徐御凱、「世大運長跑國手」周庭印，所組成的夢幻隊伍「台灣鐵人聯隊」，欲集三人之力劍指「華人鐵人三項界最速男 」 蕭昱的紀錄，在國境之南與之一拚高下。