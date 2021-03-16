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台東縣傳遞全國原住民族運動會聖火 目標獎牌榜第一

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣接下全國原住民運動會聖火後，繼續往北傳遞。圖／縣府提供
台東縣接下全國原住民運動會聖火後，繼續往北傳遞。圖／縣府提供

宜蘭縣承辦110年全國原住民族運動會，聖火今天傳遞到台東縣，教育處副處長黃玉燕在縣府廣場迎接聖火，並表示台東縣會全力支持原民運，雙方互贈紀念品，也高喊活動主題「原來拿麼力HIGH」為原力加油，隨後往花蓮傳遞。

今年全國原住民族運動會於本月6日在宜蘭縣大同鄉思源埡口點燃聖火，取火後連續12天傳遞到各縣市，昨天下午進入台東縣境內，今天傳抵縣府，黃玉燕代表縣長饒慶鈴在縣府廣場迎接，由原民運大會聖火組宜蘭縣壯圍國小校長徐正博轉交後，再交給東海國中田徑隊７名隊員繼續傳遞。

今年原民運訂本月19日至22日在宜蘭縣暨各競賽場地舉行，台東縣代表隊參加田徑、柔道、跆拳道、籃球、棒球、角力、慢速壘球、槌球、傳統射箭、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統鋸木、傳統狩臘、傳統擲矛和傳統拔河16項競技，其中柔道、傳統角力、棒球、田徑、傳統射箭等奪牌呼聲高，誓言拿下獎牌榜第一。

聖火 田徑 棒球

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