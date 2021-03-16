體操／舉辦國際規格瑞星盃 藝人瑞莎盼給選手揮灑舞台

從帶領選手出國訓練並參與國際賽事到親自舉辦比賽，擁有韻律體操選手身份的藝人瑞莎所舉辦的2021瑞星盃韻律體操菁英大獎賽，將於21日在台大體育館舉行，她強調這次比賽就是希望給國內選手一些鼓勵以及表現舞台，讓她們在訓練過程中能夠更有動力。

在2019年獲得我國籍的瑞莎，除了擁有藝人、模特兒的身份外，更是一名韻律體操選手，從2018年開始接觸台灣韻律體操後，她更積極投入其中，展開演藝生涯外的斜槓人生，也希望藉由過往選手的經驗，讓國內的韻律體操選手可以有更多的發展機會。

此外，瑞莎不但成立了瑞星韻律體操協會，更自費帶著選手出國訓練及參與國際賽事，借此培養選手們的國際觀及比賽經驗，也邀請不少的外籍教練來台指導選手們，提升選手們的實力。

在過去一年來國際韻律體操賽事受到新冠肺炎疫情影響紛紛喊停後，瑞莎更決定舉辦比賽為選手提供表現舞台，她表示，在國際幾乎完全沒有比賽可以參加的情況下，那就不如我們自己辦一場比賽，讓台灣的選手都可以來參與，把這一年來辛苦練習的成果給展現出來。

這次瑞星盃分為各個年齡層，也準備了獎金及獎品頒發給成績優秀的選手，比賽從早上9點至下午6點，除了精彩的比賽之外，瑞莎也安排了不少表演節目，也期許在疫情結束後，讓將來的瑞星盃能夠年年舉辦，持續鼓舞台灣的選手們，也希望之後能邀請其他國家的選手一同來參與，讓瑞星盃也能成為每年的第一場韻律體操的國際賽，讓更多人可以看見台灣。