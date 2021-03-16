自行車／梅山36彎挑戰賽 後疫騎兵讚嘉義

「彎道王2021梅山36彎挑戰賽」在3月14日於梅山公園鳴槍出發，現場匯聚逾1600位單車好手，一同挑戰有著魔王稱號的縣道162甲線太平公路，嘉義縣文化觀光局局長許有仁也特別出席活動表示支持與肯定，並邀請現場參賽者能在賽後與親友分享嘉義美景，來場在地深度旅遊，一同品味嘉義歷史與人文美景深厚底蘊。

太平公路中36彎車道蜿蜒，海拔落差更高達1000公尺，是對參賽車友耐力、體力與毅力的一大考驗，也因此活動標語設計為「堅持到底就是勝利」，盼參賽車友透過平日堅持練習、比賽堅持不放棄，突破自我極限，享受完賽時滿滿成就感與勝利的喜悅。

此次賽事由聯網國際資訊股份有限公司與中華民國自行車協會舉辦，從梅山公園出發，沿途經過太平公路36彎、太平雲梯、東湖仔祖師廟、大林、瑞水公路等地，全長72公里，騎行至太平雲梯頂端時，便以居高臨下之姿，將雲嘉南美景盡收眼底，由於至太平雲梯頂端前要先經歷36彎與爬坡路段的魔鬼挑戰，因此許多車友認為登頂是征服彎道天堂的完美時刻，也讓梅山這段自行車路線堪稱是魔鬼與天使結合的經典賽道。

此次1600逾位參賽車友中，有216位是外籍車友，對此許有仁局長表示：在後疫情時代下，大家短期間無法安心出國遊玩，而嘉義地區有著國際級的風景，過去便是國內休閒旅遊的熱門選擇，現在也因疫情的影響，讓許多停留在台灣的外籍朋友們，能以更加多元的方式接觸嘉義、認識嘉義，不論是運動、歷史導覽、人文體驗又或是美景出遊，相信這對嘉義在地觀光產業發展有著巨大的幫助，也能讓嘉義的文化底蘊與深度於國際間綻放光芒。

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